Джеймс Харден побеждает Реджи Миллера как третий лучший трилист НБА

Лос-Анджелес (США), 10 марта Джеймс Харден превзошел Реджи Миллера в четверг и стал третьим лучшим трилистом в истории НБА. После трех бросков из трех, которые он забил сегодня, Харден имеет 2563 трехочковых и только опережает Стивена Карри (3102 не считая тех, кого он забил в своей игре в четверг против «Денвер Наггетс») и Рэя Аллена (2973). Эта отметка Хардена, которая превзошла 2560 трехочковых Реджи Миллера, стала единственной хорошей новостью, которую игрок имел в этот четверг в провале его «Филадельфии 76ers» против его предыдущей команды, «Бруклин Нетс» (100-129). Как и остальным «Сиксерс», Хардену пришлось забыть ночь, и он смог внести всего 11 очков (3 из 17 ударов), 6 подборов и 5 передач. Вместо этого «Нетс» дали мастер-класс по долгожданному и спорному возвращению Бена Симмонса в Филадельфию - он сегодня не играл из-за травмы. Кевин Дюрант (25 очков, 14 подборов и 7 передач) и Кайри Ирвинг (22 очка, 4 подбора и 5 передач) возглавили некоторые «Нетс», в которых Сет Карри (24 очка) дал себе роскошь отомстить своей бывшей команде. Этот проигрыш «Нетс» - первый «Сиксерс» с Харденом, который до сих пор имел пять побед подряд со своей новой командой. ШЕФ двп/га