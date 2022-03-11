Халиско: командир и трое полицейских арестованы за исчезновение торговца

Прокуратура Халиско арестовала четырех полицейских из муниципалитета Уэхукар, включая командира, поскольку они обвиняются в их предполагаемой ответственности за насильственное исчезновение торговца, который уехал из Сакатекаса.
Разведывательная и полевая работа специального прокурора по делам пропавших без вести лиц позволила выявить муниципальных агентов, виновных в преступлении, совершенном против 63-летнего мужчины, который направлялся в Гвадалахару, но о котором его родственники больше не знали о нем.
Арестованы 30-летний Рейнальдо М., который занимал пост командира, а также линейные полицейские Луис Эдуардо Ф., 26 лет, Фелипе В., 43 года, и Жилберту К., 30 лет. На всех четырех из них был оформлен ордер на арест, и они были переданы в распоряжение судьи по контролю и всестороннему правосудию для подростков одиннадцатого судебного округа, базирующегося в Колотлане.
По данным прокуратуры штата Халиско, эти бывшие государственные служащие сталкиваются с преступлением насильственного исчезновения людей.
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