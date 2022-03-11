Халиско: командир и трое полицейских арестованы за исчезновение торговца

TONALA, JALISCO, 18JULIO2019.- Hasta el momento al menos 10 cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en una finca de la calle Reforma en la colonia Santa Cruz de las Huertas en ya mencionado municipio, personal de Policía Federal resguarda el lugar mientras elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) trabajan en el domicilio en busca de mas restos humanos. FOTOS: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Прокуратура Халиско арестовала четырех полицейских из муниципалитета Уэхукар, включая командира, поскольку они обвиняются в их предполагаемой ответственности за насильственное исчезновение торговца, который уехал из Сакатекаса.

Разведывательная и полевая работа специального прокурора по делам пропавших без вести лиц позволила выявить муниципальных агентов, виновных в преступлении, совершенном против 63-летнего мужчины, который направлялся в Гвадалахару, но о котором его родственники больше не знали о нем.

Арестованы 30-летний Рейнальдо М., который занимал пост командира, а также линейные полицейские Луис Эдуардо Ф., 26 лет, Фелипе В., 43 года, и Жилберту К., 30 лет. На всех четырех из них был оформлен ордер на арест, и они были переданы в распоряжение судьи по контролю и всестороннему правосудию для подростков одиннадцатого судебного округа, базирующегося в Колотлане.

По данным прокуратуры штата Халиско, эти бывшие государственные служащие сталкиваются с преступлением насильственного исчезновения людей.

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