«realpolitik» итальянца Марио Драги о российском газе

Когда Марио Драги говорит о российском газе, он ходит на яичной скорлупе. Как вы можете выразить решительную оппозицию вторжению в Украину при покупке ключевого товара для Италии?

Как и Германия, полуостров сильно потеряет, если Россия отключит газовый кран.

Именно поэтому Италия не решалась одобрить санкции против России, хотя сейчас она, как и другие страны Европейского союза (ЕС), находится в черном списке тех, кого Москва считает «враждебными».

Как и Германия, другая крупная европейская экономика, которая пытается в одночасье освободиться от российского газа, Италия будет плохо смотреться на европейское эмбарго на российские углеводороды, подобное тому, которое было объявлено во вторник президентом США Джо Байденом.

Италия импортирует 95% потребляемого газа, из которых 45% поступает из России. Германия приобретает 55% своего газа из Москвы. Но в Италии на его долю приходится 42% потребления энергии и только 25% от потребления энергии в Германии.

Вот почему Рим поставил перед собой цель покончить с этой зависимостью «как можно скорее».

«Это непростая задача, но она должна быть выполнена», — признался Драги в Палате депутатов в среду. «На кону наша безопасность и свобода», - предупредил он.

Италия, отказавшаяся от ядерной энергетики более трех десятилетий назад, планирует увеличить ежегодную добычу природного газа с 3,34 миллиарда до 5 миллиардов кубометров. Он также увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В конце февраля министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отправился в Алжир, второй по величине поставщик газа в Италии, чтобы увеличить поставки.

- «Военная экономика» —

Другие производители с неспокойным прошлым могут вступить в борьбу, в том числе Азербайджан, Тунис или Ливия.

Драги даже поговорил по телефону с эмиром Катара, чтобы обеспечить более крупные поставки СПГ в Италию.

Однако «этих поставок недостаточно, чтобы покрыть возможное сокращение российского газа», сказал AFP Роберто Бьянчини, директор Обсерватории климатического финансирования Миланского политехнического института.

«Мы готовимся к военной экономике в надежде, что мы не достигнем этого», — заявил заместитель министра иностранных дел Манлио Ди Стефано.

«Если подача газа будет отключена, у нас будет две недели полной автономии гарантирована, две недели без промышленности и потом полная темнота», - оценил он.

Преувеличенное предупреждение?

«Италия в настоящее время имеет один из крупнейших запасов газа в Европе, достигая 30%, она может импортировать больше СПГ и реактивировать угольные электростанции, чтобы избежать этого сценария. Отключение электроэнергии не будет», — говорит Симона Тальяпьетра, профессор энергетики Миланского католического университета совместно с AFP.

По их расчетам, ЕС с апреля будет платить Москве 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) в день для покупки нефти и газа.

- Уголь возвращается? -

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани признал, что потребуется время, чтобы перестать полагаться на российский газ.

«Нам нужно 24-30 месяцев, чтобы быть полностью независимыми», - сказал он.

В то время как Драги стремится к более широкому использованию возобновляемых источников энергии, он не исключает продления срока службы полудюжины угольных электростанций, все еще работающих и обреченных на исчезновение в 2025 году.

«Чтобы избежать отключения электроэнергии, единственной альтернативой является использование угольных электростанций», — говорит Бьянкини, несмотря на тяжелое воздействие на окружающую среду.

Драги, со своей стороны, призвал к европейским санкциям против «конкретных секторов, не включая энергетику» в России.

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