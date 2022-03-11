Изабела Мерсед отправилась в Перу, чтобы доказать, что она больше не «Дора Исследователь»

Алисия Чивита Майами, 11 марта Актрисе с перуанскими корнями Изабеле Мерсед исполнится 21 год в июне следующего года, и она хочет доказать, что она больше не «Дора Исследователь» или любой другой детский персонаж, которого она сыграла в своей долгой карьере, и для этого она выбрала перуанскую историю «Агония», превратила ее в песню и отправилась в страну ее любимая бабушка Мерседес. ««Агония Расу Нити» - это история перуанского писателя Хосе Марии Аргуэдаса, который очень любил мою бабушку, и он вдохновил меня назвать мою песню и снять клип, что является данью уважения городу Аякучо», - рассказала артистка Эфе, которая стала известна безупречными выступлениями в фильме «Sicario: Day of the Сольдадо» и «Трансформеры: последний рыцарь», среди других лент. Чтобы сопровождать ее на тему, Мерсед пригласил перуанского художника Kayfex, известного своим сочетанием городских ритмов и элементов кечуа. «С тех пор, как я это услышал, я хотел включить его в песню», - сказал он. И так как он услышал окончательный результат, он мечтал снять клип в перуанском городе Аякучо. Однажды он сказал это как «сумасшедшую идею» на встрече со своей командой, и с равными частями удивления и волнения он получил такой энтузиазм, что в течение нескольких месяцев это стало реальностью. «Это был самый важный опыт в моей карьере, потому что я смог объединить все, кто я есть. Музыка и немного актерского мастерства, то, как дела делаются в голливудском стиле и большой талант и сцены моего дорогого Перу», - пояснил он. По словам артистки, все, что вы видите в клипе «Агония», перуанское, начиная от одежды, продуктов, из которых они ее сделали и стилизовали, хореографии, танцоров и того, что не видно перед камерами. Дирекцией руководил Густаво Рамирес. Для Мерседа, который три года назад сменил свое профессиональное имя, заменив фамилию отца Монер сокращенной версией имени своей бабушки, представление красоты и великолепия Аякучо было незаменимым. «Люди, которые знают Аякучо, знают ее, потому что именно там (повстанческая группировка) «Сияющий путь» родилась. Я хочу, чтобы они увидели мои работы и знали, какие красивые люди, архитектурные чудеса, красоту природных ландшафтов и, прежде всего, неисчислимое культурное богатство», — подчеркнул он. Поэтому в постановке значительное внимание уделяется таким элементам, как алтарь Аякучано, который является своего рода переносным рождественским алтарем и рождением, а также отсылкам к золоту в культуре инков, сильно представленному в костюмах и даже танце ножниц, перуанский танец объявил Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И КИНО Международный музыкальный дебют Мерсед состоялся в 2018 году с песней «Ты мой единственный. Больше никого нет», дуэт на испанском и английском языках с Себастьяном Ятрой. С тех пор он участвовал примерно в тридцати песнях, большинство из которых были связаны с пьесами или фильмами, в которых он участвует. Но как солист он всегда стремится сблизиться со своей родовой культурой. «Я всегда чувствовал, что музыка является самым сильным связующим звеном с моей латинской культурой», - пояснил он. В настоящее время у него есть такие синглы, как «Hot Christmas», «Papi», «Apocalypse» и «Don't Go», еще одна испанская и английская песня с Данной Паолой. Теперь она празднует, что в своей роли актрисы она находит способы представить свою культурную сущность. В июне этого года на канале HBO Max выйдет новая и очень латинская версия «Отца невесты» с Энди Гарсией в роли увековеченного Стива Мартина и с Глорией Эстефан в роли его жены. «Я сестра невесты и очень горжусь тем, чего мы добились. На этой неделе я увидел готовый фильм со всем актерским составом, и мы чуть не заплакали, когда увидели, как он получился. Это показывает очень американскую семью, но и очень латиноамериканскую», - сказал он. Съемки в течение нескольких месяцев в Майами с Гарсией и Эстефаном «были подарком для любого латиноамериканца, который пробирается в США», сказал он. «Они те, кто они есть в мире, не несмотря на то, что они латиноамериканцы, а из-за этого. Большое вдохновение», - сказал он. После «Отца невесты» выходит «Розалин», фильм об истории Ромео и Джульетты с точки зрения подруги Ромео. ШЕФ ак/мск/мкв час (фото) (видео)