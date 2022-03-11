Иран заявляет, что никакие внешние факторы не повлияют на ядерный пакт

Тегеран, 11 марта Правительство Ирана заявило в пятницу, что никакие внешние факторы не повлияют на готовность участвующих стран сохранить ядерное соглашение 2015 года после того, как переговоры были приостановлены по «внешним» причинам. «Никакие внешние факторы не повлияют на коллективную волю к заключению коллективного соглашения», — заявил в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Джатибзаде. Представитель отметил, что «пауза в венских переговорах может стать толчком к решению недостающих вопросов». Претензии Джатибзаде появились вскоре после того, как Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о временном приостановлении переговоров из-за «внешних факторов». «Пауза в венских переговорах необходима из-за внешних факторов», — заявил в Twitter Боррелл, который координирует контакты между Ираном и Германией, Францией, Соединенным Королевством, Китаем и Россией. Приостановка переговоров происходит, когда «окончательный текст, по сути, будет готов и находится на столе», - добавил Боррелл. Хотя Боррель не рассматривал причины приостановки, эти внешние факторы могут быть связаны с требованием России быть уверенной в том, что санкции за ее вторжение в Украину не повлияют на ее бизнес с Ираном. После 11 месяцев жестких переговоров в Вене между Ираном и Германией, Францией, Соединенным Королевством, Россией и Китаем при косвенном участии США все, казалось, указывало на то, что соглашение закрыто. Но нападение России на Украину и ряд санкций, на которые Запад отреагировал, привели к тому, что всего за одну неделю он прошел путь от близкого к заключению соглашения до необходимости приостановить переговоры на данный момент. В минувшую субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал дать заверения в том, что торговые и военные отношения с Тегераном не будут затронуты санкциями - вопрос, который он связал с венскими переговорами. Пакт 2015 года ограничил его атомную программу в обмен на отмену санкций. Но в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от нее и вновь ввел санкции против Ирана. Год спустя Тегеран начал нарушать пакт и ускорил свои ядерные усилия и обогащение урана. ШЕФ млр/мдж