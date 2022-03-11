МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХРОНИКИ

СИТУАЦИЯ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ/ЛЕОПОЛИС (УКРАИНА). - Россия расширяет бомбардировки западной Украины и увеличивает количество беженцев. УКРАИНА ВОЙНА ООН/НЬЮ-ЙОРК. - «Биологическая война» становится информативной в дебатах ООН. ВОЙНА В УКРАИНЕ ЕС/ВЕРСАЛЬ (ФРАНЦИЯ). - ЕС защищает свою безопасность и суверенитет в ответ на Россию. НЕФТЯНАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ/НЬЮ-ЙОРК. США стремятся заменить российскую нефть и снизить цены БЕЖЕНЦЫ ВОЙНЫ УКРАИНЫ/КРАКОВ.- Семья украинцев нашла убежище в испанском доме в Кракове CHILE INVESTIDURA/SANTIAGO DE CHILE.- Габриэль Борик становится самым молодым президентом в истории Чили. ЦУНАМИ/ГОДОВЩИНА/ТОКИО. - Япония вспоминает жертв стихийных и атомных катастроф одиннадцать лет спустя. 11M ЮБИЛЕЙ/МАДРИД. - Мадрид помнит 11M с прицелом на жертв Украины. мам ДОСТУПНЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ В EFESERVICIOS: НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОДПИСЧИКАМИ СЛУЖБЫ ХРОНИКИ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АГЕНТСТВА EFE В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.