Интенсивный уход инвесторов поражает мировой рынок долговых обязательств

(Bloomberg) Инвесторы отказываются от долгов, пытаясь обойти внезапные рыночные изменения, вызванные вторжением России в Украину и перспективой многократного повышения ставок.

Фонды спекулятивных облигаций и облигаций инвестиционного уровня пережили девять недель подряд значительный отток капитала на общую сумму 12,8 миллиарда долларов и 2,8 миллиарда долларов соответственно, согласно записке Bank of America Corp. со ссылкой на данные EPFR Global. Согласно данным Refinitiv Lipper, инвесторы из США привлекли 5,4 миллиарда долларов США из высококлассных корпоративных фондов в ходе крупнейшего еженедельного исхода с апреля 2020 года, согласно данным Refinitiv Lipper за период, заканчивающийся 9 марта.

Инвесторы уходят на пенсию, так как корпоративные облигации наносят им наибольшие убытки за последние годы на фоне периодов повсеместной волатильности после нынешнего вторжения России в Украину. Галопирующая инфляция, вызванная ростом цен на нефть, также пугает рынки, в то время как центральные банки борются за сдерживание цен, которые находятся на самом высоком уровне за последние годы.

Кредит «трещит», написали стратеги Bank of America во главе с Майклом Хартнетом в записке клиентам.

Это был трудный год, и даже самые надежные долларовые корпоративные облигации теряют более 8%, в то время как эквивалентный долг, деноминированный в евро, упал более чем на 4,7%, согласно данным индекса Bloomberg. Вместо этого инвесторы обращаются к традиционным убежищам, таким как золото, которое имеет тенденцию восстанавливаться во время напряженности.

Европейский корпоративный кредит также сталкивается с еще одним ударом, поскольку Европейский центральный банк, крупнейший покупатель, готовится к более быстрому, чем ожидалось, выходу с рынка. Денежно-кредитное управление заявило в четверг, что может сократить покупки облигаций в третьем квартале, устранив ключевой компонент поддержки компаний в регионе.

Меры корпоративного кредитного риска сильно различались в последние дни. Мониторинговый индикатор долговых дефолтных свопов высококлассных европейских компаний вырос на этой неделе до самого высокого уровня почти за два года, в то время как кроссовер Markit iTraxx для компаний с рейтингом спекулятивного уровня впервые с 2020 года превысил 400 базисных пунктов на этой неделе.

Оригинальное примечание:

на

глобальных кредитных рынках появляются трещины, поскольку инвесторы сбрасывают активы

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