Ингрид Бетанкур выбрала в качестве бегущего товарища солдата, который помог в ее освобождении, когда ее похитили

Хосе Луис Эспарса, колумбийский полковник в резерве, командовавший операцией «Жак», с помощью которой была спасена Ингрид Бетанкур, станет вице-президентской формулой этого колумбийского кандидата, зарегистрировавшего свою кандидатуру на президентских выборах 29 мая в четверг.

Эспарза, 50-летний офицер в активном резерве Национальной армии, является одним из самых опытных офицеров военной разведки в стране, согласно кампании Бетанкура, и его самым большим достижением стало командование «исторической операцией «Проверка, результатом которой стало спасение Кандидат в президенты Ингрид Бетанкур и еще 14 человек были похищены 2 июля 2008 года».

«Хосе Луис Эспарса — эксперт по освобождению из плена. Я доверяю ему, он не политик, он национальный герой. Нам нужен его опыт, руководство и военная разведка, чтобы освободить Колумбию от коррумпированных», - сказал Бетанкур СМИ, зарегистрировав свою кандидатуру в офисе ЗАГСА.

Эспарза заявил, что предложение не было ожидаемым, но что он согласился «бороться плечом к плечу в ее борьбе с коррумпированным механизмом, чтобы реструктурировать государство для этой цели» и заявил о своей готовности «освободить Колумбию от машин и коррупции».

Полковник (р) Хосе Луис Эспарса, формула вице-президента Ингрид Бетанкур

Бетанкур покинул Коалицию Centro Esperanza, в которой решил втянуться в свое возвращение в колумбийскую политику, из-за споров с другими предкандидатами, особенно с бывшим министром здравоохранения Алехандро Гавирией, которого он обвинил в присоединении к «механизмам», и объявил о своей сольной кандидатуре на пост правительства Колумбия.

23 февраля 2002 года Бетанкур попал в джунгли Сан-Висенте-дель-Кагуан (Какета) в руки Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), партизанской группировки, которая в то время находилась на пике своего развития и доминировала на обширных территориях страны.

В этот день Бетанкур, в то время 40 лет и кандидат в президенты от той же партии, была похищена вместе со своим руководителем предвыборной кампании Кларой Рохас по пути в Сан-Висенте-дель-Кагуан, где до нескольких часов ранее проходили провальные мирные переговоры правительства тогдашнего президента Андреса Пастраны с эта партизанская группа.

Политика была опубликована вместе с тремя американскими подрядчиками и двенадцатью колумбийскими военными и полицейскими 2 июля 2008 года в рамках операции «Проверка» и переехала жить во Францию, хотя и периодически посещала Колумбию.

В 2016 году он вернулся в Колумбию, а затем вернулся в 2018 году, чтобы поддержать левого Густаво Петро во втором туре президентских выборов, а в 2021 году полностью включиться в президентскую кампанию и победить «коррупцию» и «машины».

(С информацией из EFE)

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