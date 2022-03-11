Инфляция в Германии выросла до 5,1% в феврале

Берлин, 11 марта инфляция г/г в Германии выросла до 5,1 процента в феврале, в основном из-за проблем в цепочке поставок и ценах на энергоносители, сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis), которое подтверждает предварительные данные, опубликованные в прошлый день 1. По сравнению с январем цены выросли на 0,9%, говорится в сообщении. В этом месяце показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,9 процента, а в декабре — 5,3 процента. На уровень инфляции повлияли проблемы в цепочках поставок и существенное повышение цен на предыдущих экономических этапах, особенно на энергопродукты. «Последствия пандемии коронавируса все больше перекрывают последствия агрессии России против Украины», — заявил президент Destatis Георг Тиль. Однако он уточнил, что «текущий рост цен, в частности на нефтепродукты, пока не отразился на результатах февраля 2022 года». В целом цены на товары выросли на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом цены на энергоносители, которые на 22,5 процента были значительно выше уровня инфляции. Уже в январе энергетические продукты выросли на 20,5%. Топливо выросло в феврале на 25,8 процента, а бытовая энергия — на 20,8 процента, в частности легкое дизельное топливо для отопления — на 52,6 процента, природный газ — на 35,7 процента — и электричество — на 13,0 процента. Среди различных факторов, объясняющих это повышение цен на энергоносители, помимо последствий кризиса, увеличение налога на CO2 в начале года с 25 до 30 евро за тонну. Цены на продукты питания выросли на 5,3% в феврале после роста на 5% в январе. Потребители должны были платить больше в основном за свежие овощи (11%) и молочные продукты и масло - 6,7%. В дополнение к энергии и продовольствию также значительно выросли растения и цветы (на 8,7%), транспортные средства - на 7,8% - и продукты на основе кофе - на 6,7%. Расходные материалы увеличились в целом на 10,5 процента, а потребительские товары длительного пользования — на 3 процента. Рост цен на энергоносители оказал серьезное влияние на темпы инфляции: таким образом, без учета влияния энергии уровень инфляции в феврале составил бы 3,3 процента, а без учета энергии и продовольствия — 3 процента. Цены на услуги в целом были на 2,8 процента дороже, чем год назад, и поэтому ниже общей инфляции. Чистая арендная плата выросла на 1,5 процента и, таким образом, замедлила общую инфляцию. Тарифы на телекоммуникации были снижены на 1 процент, а на услуги в социальных учреждениях — на 2,4 процента, что связано с осуществлением реформы социального обеспечения, утвержденной в июне прошлого года. Значительно возросли и другие услуги, такие как ремонт и техническое обслуживание квартир и жилых зданий (на 10,1 процента) и автотранспортных средств — на 5,3 процента. Согласованный ИПЦ для Германии, который рассчитывается с использованием критериев Сообщества, вырос в феврале на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем.