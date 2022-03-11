Подоходный налог: так подается запрос на возврат остатка в пользу 2021 года

Национальное управление таможенной и налоговой администрации (Сунат) проинформировало население о том, что физические лица, у которых в течение 2021 года было превышение уплаты подоходного налога (для ежемесячного удержания, прямых платежей или вычета) расходы), могут запросить в режиме онлайн возврат этой суммы путем прямого зачисления на свой банковский счет.

По оценкам Sunat, около 228 000 физических лиц (работников), которые получают доход как независимые или независимые и иждивенцы одновременно время) будет подавать заявку на возврат своего баланса в пользу, на общую сумму 308 миллионов подошв.

КАК ЗАПРОСИТЬ ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА?

Выполните следующие действия, чтобы получить возврат подоходного налога:

-Сначала вы должны подать годовую декларацию о подоходном налоге за 2021 год, используя форму 709, доступную в приложении Personas APP или Virtual SUNAT, где вы найдете подробную информацию о своих доходах, удержаниях и вычитаемых расходах, чтобы облегчить вашу налоговую декларацию.

-Если у вас есть баланс в пользу, система спросит вас, хотите ли вы запросить возврат и способ оплаты. Самый быстрый и удобный способ — прямое зачисление на банковский счет.

-Если работник ранее не зарегистрировал код межбанковского счета (ТПП) или хочет обновить его, он может сделать это в виртуальном приложении Personas или SUNAT.

-Банковский счет должен быть в национальной валюте, принадлежать получателю возмещения и не должен соответствовать счету компенсации за время обслуживания (CTS).

-После отправки запроса на возврат вы получите соответствующее подтверждение в электронном почтовом ящике. Хотя установленный законом срок возврата составляет до 45 рабочих дней после его подачи, компания «Сунат» значительно сократила сроки обработки этих запросов.

-В случае зарплатных работников (иждивенцев), которые понесли вычитаемые расходы в течение 2021 года, создавая баланс в пользу, возврат будет произведен автоматически, без необходимости подачи годовой декларации о подоходном налоге, путем внесения депозита на их банковский счет при условии, что их код межбанковского счета (CCI) с СУНАТ.

В ходе предыдущей кампании по сбору доходов более 216 000 работников, которые получали доход как независимые или независимые и иждивенцы одновременно, получили возмещение в ответ на поданные ими заявки на общую сумму 226 миллионов сингапурских долларов.

Для получения дополнительной информации о том, как запросить возврат или подать налоговую декларацию, ВВЕДИТЕ ЗДЕСЬ. Кроме того, для получения дополнительной информации или помощи налогоплательщики могут обратиться на специализированный веб-сайт, где они найдут чат-бота в Софии, позвонить в Консультационный центр по номеру 0-801-12-100, со стационарного телефона или по телефону (01) 315-0730 или *4000 с мобильного телефона или ввести наши социальные сети.

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