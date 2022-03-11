В Караколи, Ла-Гуахира, сообщество не будет голосовать в знак протеста против отказа штата

Jóvenes sufragan durante la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud el domingo 5 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

В знак протеста против пренебрежения и пренебрежения государством община района Караколи в сельском районе Сан-Хуан-дель-Сесар в Ла-Гуахира решила на собрании, что не будет голосовать в воскресенье, 13 марта, как и остальные колумбийцы.

Решение было объявлено с помощью документа, подписанного 380 людьми из района, который они направили в муниципальную мэрию, в отдел регистрации актов гражданского состояния и в Personería. Сообщество заверило, что на сегодняшний день они не могут упомянуть о какой-либо работе муниципальной администрации, которая принесла ей пользу.

Согласно информации, полученной от Эль-Эральдо, в документе можно прочитать, что «работы, которые были проделаны в Караколи, выполняются только правительством, и мы всегда жили в бедствии плохой дороги, всегда кладем ткани в теплую воду, и у нас не было окончательного решения для этого маршрута. столь необходимые для снабжения общин, расположенных на юге Гуахиры».

Общество также осудило, что, хотя у них есть медицинский центр, в нем нет службы скорой помощи, персонала или врача, который остается там для оказания помощи.

Кроме того, он пояснил, что у него недостаточно школьных классов, чтобы привлечь внимание учащихся, и что они уже переполнены, что противоречит рекомендациям Министерства здравоохранения в связи с пандемией, поэтому они проходят занятия в тяжелых условиях, что, кроме того, нет ни санитарной батареи, ни водоснабжения.

С другой стороны, он также осудил, что «одним из больших недостатков в городе является элементарная санитария, потому что в то время, когда был построен акведук, в нем было 483 жителя, а сегодня в нем проживает 2744 жителя, что говорит нам о том, что этого недостаточно для удовлетворения потребностей этой общины», как говорится в документ, на который ссылается Эль Херальдо.

Именно так сообщество решило, в большинстве своем, воздержаться от участия в выборах 13 марта, потому что «есть доказательства отсутствия приверженности и работы в нашем сообществе, и как жители этого сообщества мы видим, что пришло время работать вместе и удвоить усилия, чтобы оставить позади состояние отказа, в котором мы имеем дело».

Они надеются, что власти проанализируют ситуацию и смогут найти решения этих проблем.

Айзеас Миндиола, один из жителей, который воздержится от голосования, сказал Blu Radio: «Мы отказались от нашей земли, у нас нет дорог, у нас нет никаких общественных услуг в нашем округе, у нас есть только один медпункт, и все же нет врача или службы первой помощи, поэтому мы говорим об оставлении в штате. »

Сообщество пояснило, что их протест не будет связан с актом вандализма на выборах или любым насилием в отношении тех, кто решил голосовать, поскольку они уважают избирательный процесс.

Власти получили более 300 жалоб на нарушения в ходе выборов за рубежом, начиная от предвыборной рекламы на избирательных участках и заканчивая выдачей себя за другое лицо

В течение четверга, 10 марта, было несколько жалоб, связанных с нарушениями при голосовании в законодательные органы за рубежом. В Монреале (Квебек, Канада) поступают сообщения о предвыборной рекламе на выборах, влиянии избирателей и даже выдаче себя за другое лицо.

Жалоба была подана женщиной, которая утверждала, что ее муж Хосе Анхель выдавался за себя. На видео она рассказала, что вместе с мужем подошла к колумбийскому консульству, расположенному в этом городе, и, подтвердив данные обоих, им сообщили, что мужчина якобы уже проголосовал.

«Они говорят нам, что ничего нельзя сделать, потому что это была ошибка жюри. (...) Это неоправданно. Неоправданно, что они говорят, что это ошибка жюри, и так и остается; то есть они голосуют за одного, и ничего не поделаешь. Все закончилось. Если коррупция продолжится и распространится за пределы страны, Колумбия не изменится», — заявила женщина.

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