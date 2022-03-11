Количество арестов иммигрантов в США уменьшилось

ВАШИНГТОН (AP) — Аресты иммигрантов в Соединенных Штатах резко сократились за последний год после того, как правительство президента Джо Байдена изменило свои приоритеты, сосредоточив внимание на людях без правового статуса в стране, которые совершили серьезные преступления, сообщили официальные лица в пятницу.

В своем годовом отчете, отражающем восемь месяцев работы в соответствии с руководящими принципами Байдена, Иммиграционное и таможенное управление (ICE) заявило, что аресты, связанные с иммиграцией, сократились почти на 40% по сравнению с годом ранее, в то время как число арестованных, совершивших «серьезные преступления с отягчающими обстоятельствами» почти удвоилось .

Общее количество депортаций упало до самого низкого уровня за всю историю агентства, почти 70%, до 59 011 человек, что отчасти отражает использование государственного медицинского заказа, введенного во время пандемии COVID-19, для высылки людей без прохождения официальных процедур депортации.

Власти описывают эту стратегию как эффективное использование ограниченных полицейских ресурсов, но она ставит правительство Байдена перед дилеммой приятных критиков, в основном правых, которые хотят видеть больше арестов, или прогрессивных демократов, которые призывают к резкому сокращению миссии ICE или даже ликвидации агентства.

По крайней мере, это также отражает отход от стратегии правительства бывшего президента Дональда Трампа, которое с самого начала его срока предписывало ICE задерживать любого, кто незаконно находился в стране, независимо от других обстоятельств.

«Как следует из данных в годовом отчете, агенты и специальные агенты ICE сосредоточились на делах, которые оказали наибольшее влияние на сообщества полиции по всей стране, защищая наши ценности как нации», - говорится в заявлении исполняющего обязанности директора Тэ Джонсон, объявляя результаты.

Критики говорят, что политика правительства Байдена поощряет нелегальную иммиграцию, которую ряд президентов США тратили на контроль.

«Администрация Байдена сделала Соединенные Штаты страной-убежищем, это так просто», - сказал Марк Морган, который был исполняющим обязанности комиссара Управления таможни и охраны границ (CBP) при Трампе и который сейчас является членом консервативного фонда «Наследие». «Этот президент послал миру послание, что если вы незаконно пересечете нашу суверенную границу, вы, скорее всего, будете освобождены в Соединенных Штатах, а как только вы окажетесь здесь, иммиграционные агенты не смогут вас вытащить, даже если вы не явитесь на дату суда или не совершите преступление».

Но в том, что чиновники называют «перебалансированным подходом», ICE заявила, что ее Управление по задержанию и депортации арестовало 74 082 человека без гражданства США, комбинацию людей, которые были направлены в агентство CBP, и людей, задержанных в стране, пока они находились на свободе.