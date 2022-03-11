«Я выступаю за легализацию каннабиса», — заявил лидер демократов США

Вашингтон, 11 марта Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер позиционировал себя в интервью Efe в пользу «легализации» каннабиса и утверждал, что эта мера поможет принести справедливость афроамериканским и испаноязычным меньшинствам, непропорционально заключенным в тюрьму за владение этим веществом. Шумер — один из немногих политических лидеров США, высказавшихся за декриминализацию марихуаны, употребление которой в рекреационных целях разрешено в 18 из 50 штатов страны, а еще 37 разрешают использование в медицинских целях, хотя запрет сохраняется на федеральном уровне. «Сейчас я выступаю за легализацию. И я надеюсь, что мы сможем это сделать», — заявил лидер демократов. Шумер сослался на эксперимент, который начался в США много лет назад с легализации марихуаны в нескольких штатах, таких как Орегон и Колорадо, и критику, которую это движение вызвало из-за страха роста преступности или увеличения употребления наркотиков. «Все это не произошло, и люди, которые хотели его потреблять, была свобода. И таких плохих последствий не было», — сказал Шумер, который в 2018 году впервые представил законопроект о декриминализации марихуаны. Уже несколько месяцев Шумер работает с сенаторами Кори Букером и Роном Уайденом над серьезной реформой федеральных законов, регулирующих марихуану, и может официально представить ее в Конгрессе в ближайшие недели, самое раннее в апреле. Еще в июле прошлого года сенаторы обнародовали проект декриминализации марихуаны, который они назвали «Законом о возможностях и администрировании каннабиса». В этом законопроекте предлагалось стереть судимости лиц, осужденных за хранение и употребление каннабиса, при условии, что их преступления не были насильственными. Кроме того, он рекомендовал обложить налогом продукты марихуаны и использовать эти средства для финансовой компенсации сообществам, наиболее пострадавшим от текущей политики в отношении наркотиков. Кроме того, в случае одобрения это позволит компаниям получить доступ к финансовым услугам, таким как кредиты, и проложит путь предпринимателям из расовых меньшинств к созданию собственного бизнеса и извлечению выгоды из индустрии каннабиса миллионеров, в которой сейчас доминируют крупные корпорации. «Я хочу убедиться, — подчеркнул Шумер, — что афроамериканцы и латиноамериканцы, заплатившие самую высокую цену за криминализацию каннабиса, смогут вернуть свои деньги. Пусть крупные и роскошные компании не будут единственными, кто приходит и управляет этим». Согласно опросу исследовательского центра Pew Research, проведенному в апреле 2021 года, идея декриминализации марихуаны становится все более популярной в Соединенных Штатах, где 91% взрослых выступают за легализацию марихуаны как для рекреационных, так и для медицинских целей. ШЕФ уд/фунт/копий (фото) (видео)