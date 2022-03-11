«Уэво Фрито», лидер ELN в Норте-де-Сантандер

В эту пятницу, 11 марта, власти сообщили, что член АНО, заявивший о тяжких преступлениях в Северном Сантандере, был захвачен и попадет в тюрьму.

Генеральная прокуратура через Специализированное управление по борьбе с преступными организациями добилась судебного преследования Хайдера Арли Диаса Рамиреса, известного также как Уэво Фрито, предполагаемый лидер так называемых сетей поддержки компании «Герои Кататумбо» АНО.

По информации прокурора, «Жареные яйца» связаны с Армией национального освобождения около 20 лет. В настоящее время он является одним из тех, кто несет ответственность за различные преступные действия, такие как угрозы и ограничения в отношении гражданского населения путем сбора вымогательств.

Согласно расследованиям, проведенным Генеральной прокуратурой, «Фрито» был причастен к двум похищениям, которые произошли в Теораме, Северный Сантандер. Кроме того, в марте 2020 года он также совершил незаконное задержание двух вспомогательных сотрудников Национальной полиции.

Еще одно похищение, к которому он предположительно причастен, связано с похищением гражданина Ивана Паллареса Ринкона в 2018 году.

Генеральная прокуратура указала, что в связи со всем вышесказанным прокурор из Специализированного управления по борьбе с преступными организациями обвинил Хайдера Арли Диаса Рамиреса в преступлениях похищения с целью вымогательства, простого похищения, вымогательства и насильственного перемещения. По данным властей, ответчик должен будет соблюдать страховую меру в тюремном центре в эту пятницу.

Захват псевдонима Уэво Фрито произошел в Теораме, Северный Сантандер, благодаря совместной работе сотрудников Национальной полиции и Национальной армии.

Три других члена АНО захвачены в Норте-де-Сантандер

В ходе другой операции, проведенной в деревне Льянос-дель-Норте, расположенной в сельской местности Эль-Кармен, Северный Сантандер, власти захватили двух мужчин и одну женщину, обвиняемых в принадлежности к АНО и совершении террористических актов в Кататумбо. Поимка предполагаемых преступников также привела к изъятию значительного количества военного имущества.

В диалоге с RCN Mundo генерал Омар Сепульведа, командующий второй дивизией Национальной армии, заявил, что «благодаря разведывательной работе и действиям армии, командования по борьбе с наркотиками, военно-воздушных сил и полиции были захвачены три бандита, захвачены военное имущество и квартирмейстер».

Среди захваченных будут псевдоним Куко и Пачо, которым доверял Джон Мандо. Женщина, захваченная в ходе операции, будет романтическим партнером того же преступника. Эти три человека, которые будут связаны с АНО, должны будут ответить за различные преступления, связанные с терроризмом, похищением людей и вымогательством.

Власти также сообщили, что специализированная группа вооруженных сил уже проводит расследование с целью установления местонахождения псевдонима Джон Мандо, с тем чтобы поймать его и привлечь к ответственности.

Следует помнить, что Северный Сантандер был одним из департаментов, оказавших наибольшее влияние во время вооруженного удара, который был нанесен АНО в феврале этого года.

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