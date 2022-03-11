Сколько миллионов Карлос Слим инвестировал в борьбу с пандемией COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, 16OCTUBRE2019. - El ingeniero Carlos Slim Helú, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que en total recaudaron dos mil 931 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 946.2, al tiempo que la fundación ya tiene comprometidos mil 75 millones en construcciones pendientes, además egresarán mil 900 millones de pesos para apoyar a las familias damnificadas, instituciones de salud, escuelas y hospitales. Se realizó en las oficinas de Grupo Financiero Inbursa. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Карлос Слим Хелу - самый богатый человек Мексики, а также входит в двадцатку самых богатых бизнесменов мира. Согласно последнему ежегодному рейтингу финансового журнала Forbes, состояние телекоммуникационного магната оценивается в 55 930 миллионов долларов США, что ставит его на 16-е место в рейтинге самых богатых в мире, возглавляемом Джеффом Безосом, основателем и генеральным директором компании Amazon.

В дополнение к своей деловой карьере благодаря созданию конгломерата Grupo Carso и многонациональной América Móvil магнат ливанского происхождения имеет обширную филантропическую карьеру, поскольку через Фонд Карлоса Слима он делал пожертвования и оказывал финансовую поддержку студентам, уязвимых слоев общества, а также для проведения исследований по таким заболеваниям, как рак и диабет.

Согласно веб-сайту фонда, Slim пожертвовал 1 938 миллионов 647 358 песо на борьбу с респираторным заболеванием COVID-19. Среди этих пожертвований - создание больничного отделения, которое было установлено в центре Citibanamex, в котором было 626 коек, из которых 64 были интенсивной терапией и 100 были оснащены наконечниками с высоким потоком.

Фонд Карлоса Слима был создан в 1986 году (ФОТО: ГРАСИЕЛА ЛОПЕС /CUARTOSCURO.COM)

Также было указано, что до 26 июля 2021 года 9088 пациентов с COVID-19 прошли лечение и 14 253 человека прошли лечение в оценочных центрах имущества в дополнение к уходу, предоставляемому стационарным пациентам.

Другие области, в которых мексиканский бизнесмен получил финансовую поддержку, заключались в расширении пропускной способности больниц в дополнение к районам, предназначенным для пациентов с коронавирусом, в различных образованиях Мексиканской Республики.

Она также безвозмездно предоставила медицинское оборудование и медикаменты. Согласно веб-сайту фонда, Карлос Слим и его фонд поддерживали аппараты ИВЛ, оксиметры, ультразвуковое оборудование, оборудование для анализа тестов на COVID-19 и лекарства.

Что касается пожертвования на предметы медицинского назначения и расходные материалы, Фонд Карлоса Слима пожертвовал латексные перчатки, маски N-95, хирургические маски, кепки, бахилы и комплекты униформы, а также защитные очки и маски.

Недавно Telcel, принадлежащая Карлосу Слиму, запустила сеть 5G в 18 крупных городах Мексики (EFE/Хосе Мендес)

Наконец, Фонд Карлоса Слима объединил усилия с фармацевтической компанией AstraZeneca, чтобы облегчить производство вакцины против COVID-19. Как уточняется, это финансирование позволило досрочно начать производство и передачу технологий для распределения не менее 150 миллионов доз в нескольких латиноамериканских странах в 2021 году.

В 1986 году бизнесмен основал свою благотворительную организацию, некоммерческую, с целью служения мексиканскому обществу: способствовать развитию и формированию человеческого капитала через постоянные программы высокой эффективности и охвата.

Недавно телефонная компания мексиканского миллиардера Карлоса Слима, Telcel, запустила свою сеть 5G в 18 крупных городах Мексики, охват которой составляет около 48 миллионов человек, и с целью охватить 120 городов, подключенных к пятому поколению сети в конце года.

Генеральный директор América Móvil Даниэль Хадж заявил, что в этом году компания магната инвестирует около 1,8 миллиарда долларов, что в дополнение к инвестициям компании в последние годы.

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