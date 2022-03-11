Сколько миллионов Карлос Слим инвестировал в борьбу с пандемией COVID-19

Карлос Слим Хелу - самый богатый человек Мексики, а также входит в двадцатку самых богатых бизнесменов мира. Согласно последнему ежегодному рейтингу финансового журнала Forbes, состояние телекоммуникационного магната оценивается в 55 930 миллионов долларов США, что ставит его на 16-е место в рейтинге самых богатых в мире, возглавляемом Джеффом Безосом, основателем и генеральным директором компании Amazon.
В дополнение к своей деловой карьере благодаря созданию конгломерата Grupo Carso и многонациональной América Móvil магнат ливанского происхождения имеет обширную филантропическую карьеру, поскольку через Фонд Карлоса Слима он делал пожертвования и оказывал финансовую поддержку студентам, уязвимых слоев общества, а также для проведения исследований по таким заболеваниям, как рак и диабет.
Согласно веб-сайту фонда, Slim пожертвовал 1 938 миллионов 647 358 песо на борьбу с респираторным заболеванием COVID-19. Среди этих пожертвований - создание больничного отделения, которое было установлено в центре Citibanamex, в котором было 626 коек, из которых 64 были интенсивной терапией и 100 были оснащены наконечниками с высоким потоком.
Также было указано, что до 26 июля 2021 года 9088 пациентов с COVID-19 прошли лечение и 14 253 человека прошли лечение в оценочных центрах имущества в дополнение к уходу, предоставляемому стационарным пациентам.
Другие области, в которых мексиканский бизнесмен получил финансовую поддержку, заключались в расширении пропускной способности больниц в дополнение к районам, предназначенным для пациентов с коронавирусом, в различных образованиях Мексиканской Республики.
Она также безвозмездно предоставила медицинское оборудование и медикаменты. Согласно веб-сайту фонда, Карлос Слим и его фонд поддерживали аппараты ИВЛ, оксиметры, ультразвуковое оборудование, оборудование для анализа тестов на COVID-19 и лекарства.
Что касается пожертвования на предметы медицинского назначения и расходные материалы, Фонд Карлоса Слима пожертвовал латексные перчатки, маски N-95, хирургические маски, кепки, бахилы и комплекты униформы, а также защитные очки и маски.
Наконец, Фонд Карлоса Слима объединил усилия с фармацевтической компанией AstraZeneca, чтобы облегчить производство вакцины против COVID-19. Как уточняется, это финансирование позволило досрочно начать производство и передачу технологий для распределения не менее 150 миллионов доз в нескольких латиноамериканских странах в 2021 году.
В 1986 году бизнесмен основал свою благотворительную организацию, некоммерческую, с целью служения мексиканскому обществу: способствовать развитию и формированию человеческого капитала через постоянные программы высокой эффективности и охвата.
Недавно телефонная компания мексиканского миллиардера Карлоса Слима, Telcel, запустила свою сеть 5G в 18 крупных городах Мексики, охват которой составляет около 48 миллионов человек, и с целью охватить 120 городов, подключенных к пятому поколению сети в конце года.
Генеральный директор América Móvil Даниэль Хадж заявил, что в этом году компания магната инвестирует около 1,8 миллиарда долларов, что в дополнение к инвестициям компании в последние годы.
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