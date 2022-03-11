Как меняются цены на бензин в Халиско 11 марта

Разве вы не знаете, сколько стоит топливо в Халиско? Здесь мы расскажем вам, как средний литр бензина и дизельного топлива по всей стране 11 марта. Помните, что стоимость топлива меняется каждый день, поэтому важно знать его стоимость.

: 21 860 песо: 23 801 песо: 22 900 песо

Цены сообщаются владельцами разрешений онлайн в соответствии с обязательство, установленное в Соглашении No. A/041/2018 Комиссии по регулированию энергетики.

Стоимость бензина может варьироваться в Мексике из-за множества факторов, таких как справочная цена, налоги и логистика.

Базовая стоимость основана на международных ценах на нефть, поскольку нефть котируется в долларах во всем мире, поэтому средняя стоимость топлива изменяется в зависимости от обменного курса доллара и песо.

В Мексике налог также уплачивается за потребленное топливо, называемый Федеральным акцизным налогом на производство и услуги (IEPS), который определяется Министерством финансов и государственного кредита (SHCP) и влияет на цену на бензин.

Затраты также могут измениться по логистическим причинам, например, по транспортировке и хранению, если цены на топливо вырастут при транспортировке нефти и очищенного бензина в трубах или на судне, затраты увеличатся.

Другие факторы, влияющие на стоимость бензина, определяются географическим положением.

Узнать

цену на бензин по сезону

Чтобы узнать цену на бензин за сезон, вы можете сделать это через следующий официальный сайт правительства Мексики.

Федеральная прокуратура по защите прав потребителей (Profeco) также предоставляет пользователю доступ к сайту, чтобы предоставить актуальную информацию о заправочных станциях, которые продают бензин и дизельное топливо по самым высоким и самым низким ценам в стране.

Страница Profeco называется «Кто есть кто в бензине», которая построена на отчетах Комиссии по регулированию энергетики (CRE) о розничной продаже бензина и дизельного топлива. Чтобы получить к нему доступ, вы можете перейти по следующей ссылке.

Profeco также предлагает пользователям приложение Litro X Llitro, доступное на iOS и Android, где вы можете сравнивать цены на близлежащих заправочных станциях, а также подавать жалобы и жалобы.

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