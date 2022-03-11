Кандидат в палаты представителей Уилмер Герреро захватил перевозку денег в своем фургоне

Во второй половине дня в четверг, 10 марта, сотрудники Национальной полиции Северного Сантандера арестовали Вильмера Герреро, кандидата в Палату представителей от Либеральной партии, когда он мобилизовался на крупную сумму денег в муниципалитете Оканья.

К политику подошли в районе Эль-Карретеро, и в середине процедуры власти обнаружили в его фургоне более 200 миллионов песо без какого-либо обоснования его происхождения.

После ареста кандидат в Конгресс Республики был переведен в штаб-квартиру прокуратуры, где он должен объяснить происхождение и назначение этого серебра во время избирательного процесса. Как стало известно El Espectador, политик из Северного Сантандера будет расследован по обвинению в отмывании денег.

В пресс-релизе глава кампании Роберт Эдуардо Наварро пояснил, что «эти деньги являются продуктом частного бизнеса из-за продажи фургона и склада. В то время он был передан банку для внесения соответствующего депозита на расчетные счета, когда он прибыл на место, где проводился дорожный контроль».

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Из кампании в Герреро они говорят, что продолжат избирательную гонку с целью достижения конгресса Колумбии и подтверждают, что в ближайшие часы Либеральная партия сделает официальное заявление по конкретному делу. «В данный момент кандидат дает соответствующие заявления и демонстрирует юридическое происхождение этих средств правовой защиты». Он указывает на заявление.

Герреро является бизнес-администратором в Университете Франсиско де Паула Сантандер и, по словам La Silla Vacía, он провел десятилетие, работая в компаниях, которые коммерциализируют и создают спортивные сцены. В заявлении, опубликованном командой кандидата, говорится: «Эти ресурсы кампании находятся в руках прокуратуры для регистрации, подтверждения их происхождения и последующего возвращения для покрытия собственных расходов кампании».

Во время своей политической карьеры Уилмер Герреро был депутатом от Северного Сантандера в период 2016-2019 годов, в год, в котором он подал в отставку, чтобы баллотироваться на пост мэра Оканьи (Норте-де-Сантандер), голос, который он проиграл нынешнему президенту Самиру Касадиего.

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По словам La Silla Vacía, Герреро станет одной из трех фишек в Палате Карлоса Чакона, который перейдет в Сенат. В апреле 2021 года газета La Opinión записала встречу Герреро с бывшим президентом и высшим лидером Либеральной партии Сезаром Гавирией.

За три дня до выборов в законодательные органы либеральное сообщество переживает не очень хорошее время, потому что в день захвата Герреро Инструкционная палата Верховного суда начала официальное расследование и вызвала сенатора от Либеральной партии Марио Альберто Кастаньо для расследования.

Чиновник обвиняется в совершении преступления с отягчающими обстоятельствами в связи с тем, что он был предполагаемым лидером коррупционной сети, которая заключила не менее 50 контрактов с целью захвата государственных ресурсов в Валье-дель-Каука, Каука, Толима, Чоко и Рисаральда.

Решение было принято после того, как высокий суд получил копии расследования, проведенного Генеральной прокуратурой. В документах следственный орган указал, что цель Кастаньо заключалась в получении процентной доли государственных контрактов и назначении людей на государственные должности в различных департаментах.

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