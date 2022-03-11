Орасио Паленсия был связан с процессом плагиата «Моя причина бытия» и, таким образом, защищался

Орасио Паленсия отреагировал на новость о том, что он был связан с этим процессом 7 марта 2022 года за то, что якобы плагиат песни Mi raison de ser, которую играет группа MS. Певец и автор песен поблагодарил людей, которые поддерживают его в это время, и поставил под сомнение решение, принятое власти, уверяя, что у него есть запись, что это его песня.

Во второй половине дня 9 марта программа De Primera Mano зачитала коммюнике о том, что Хосе Луис Кальдерон Агила, подавший в суд на Паленсию, успешно добился успеха в процессе, начавшемся пять лет назад.

«Эта ссылка признает авторство работы в пользу Хосе Луиса Кальдерона Агилы из Гуанахуато; в то время как FGR продолжит расследование в отношении Эдуардо Паленсии Сиснероса (брата Орасио и обладателя 90% прав на произведение), Хосе Рамиро Паленсии Варгаса (отца Орасио и владельца 90% прав на произведение). Орасио и акционер компании, директором которой является Хорасио) и против Серхио Лисарраги (ныне гражданина США), директора Banda MS (который защищен), все они получают финансовую прибыль от несанкционированной эксплуатации знаменитой песни», - читают ведущие.

Орасио поблагодарил его за поддержку, которую он получил от коллег и поклонников, а также подчеркнул, что связывание с процессом - несправедливость (Фото: Instagram/ @horaciopalencia)

10 марта Паленсия использовал свои социальные сети, чтобы убедиться, что кто-то, кто якобы не заслуживает этого, был согласован, поскольку он заявил, что у него есть запись песни с 2012 года, то есть с тех пор, как она была выпущена, а Хосе Луис Кальдерон Агила зарегистрировал ее в 2014 году.

Он также сравнил этот иск с кражей сына, потому что упомянул, что чувствует это именно так. И именно Орасио защищает, что у него есть доказательства того, что субъект «Мой смысл существования» - его собственный, но Кальдерон якобы украл его у него, и теперь ему придется заплатить за это преступление.

Паленсия также подчеркнул, что «Mi razón de ser» была не единственной песней, которую он написал для Banda MS (Фото: Instagram/ @horaciopalencia)

«Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то из ниоткуда захотел украсть вашего собственного ребенка, несмотря на доказательства и несмотря на то, что ваш ребенок носит свою собственную ДНК и что вы были там в день его рождения? И кроме этого, вор попросил бы вас заплатить ему за кражу собственного сына?» , читается в части Instastories, которые он опубликовал.

Адвокаты Кальдерона Агилы упомянули в программе, что сумма, которую Паленсия должна будет заплатить, если его клиент выиграет иск, до сих пор неизвестна, поскольку расследование в отношении Universal Music определит, сколько певец и автор песен заработал с песней. Однако они указали, что это будут миллионы песо.

Они также отметили, что на данный момент прокуратура обязала Орасио предоставить экономическую гарантию в размере миллиона песо только для начала процедуры.

Орасио Паленсия осветил случаи, когда он был награжден за свою работу, песни, которые он сочинил и стал успешным, и другие работы в музыкальной индустрии (Фото: AP)

Представители Кальдерона сообщили, что Орасио Паленсия был связан с этим процессом благодаря экспертному заключению. И дело в том, что результаты расследования показали, что его клиент действительно поставил бы тему Моя причина пребывания на кассете и компьютере в 2009 году.

В связи с этими же результатами процесс будет продолжен с расследованием в отношении причастных к этому лиц, поэтому в качестве меры предосторожности связь с судебным процессом была введена в отношении Паленсии, которая не сможет покинуть страну в настоящее время, должна будет представлять финансовую гарантию и будет периодически подписывать в Федеральном суде.

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