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пятница 11 март 2022
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Россия

Орасио Паленсия был связан с процессом плагиата «Моя причина бытия» и, таким образом, защищался

Иск начался пять лет назад Хосе Луисом Кальдероном Агилой, который утверждает, что является композитором песни, которую играет Банда МС.

11 март 2022

Орасио Паленсия отреагировал на новость о том, что он был связан с этим процессом 7 марта 2022 года за то, что якобы плагиат песни Mi raison de ser, которую играет группа MS. Певец и автор песен поблагодарил людей, которые поддерживают его в это время, и поставил под сомнение решение, принятое власти, уверяя, что у него есть запись, что это его песня.

Во второй половине дня 9 марта программа De Primera Mano зачитала коммюнике о том, что Хосе Луис Кальдерон Агила, подавший в суд на Паленсию, успешно добился успеха в процессе, начавшемся пять лет назад.

«Эта ссылка признает авторство работы в пользу Хосе Луиса Кальдерона Агилы из Гуанахуато; в то время как FGR продолжит расследование в отношении Эдуардо Паленсии Сиснероса (брата Орасио и обладателя 90% прав на произведение), Хосе Рамиро Паленсии Варгаса (отца Орасио и владельца 90% прав на произведение). Орасио и акционер компании, директором которой является Хорасио) и против Серхио Лисарраги (ныне гражданина США), директора Banda MS (который защищен), все они получают финансовую прибыль от несанкционированной эксплуатации знаменитой песни», - читают ведущие.

Орасио поблагодарил его за поддержку, которую он получил от коллег и поклонников, а также подчеркнул, что связывание с процессом - несправедливость (Фото: Instagram/ @horaciopalencia)

10 марта Паленсия использовал свои социальные сети, чтобы убедиться, что кто-то, кто якобы не заслуживает этого, был согласован, поскольку он заявил, что у него есть запись песни с 2012 года, то есть с тех пор, как она была выпущена, а Хосе Луис Кальдерон Агила зарегистрировал ее в 2014 году.

Он также сравнил этот иск с кражей сына, потому что упомянул, что чувствует это именно так. И именно Орасио защищает, что у него есть доказательства того, что субъект «Мой смысл существования» - его собственный, но Кальдерон якобы украл его у него, и теперь ему придется заплатить за это преступление.

Паленсия также подчеркнул, что «Mi razón de ser» была не единственной песней, которую он написал для Banda MS (Фото: Instagram/ @horaciopalencia)

«Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то из ниоткуда захотел украсть вашего собственного ребенка, несмотря на доказательства и несмотря на то, что ваш ребенок носит свою собственную ДНК и что вы были там в день его рождения? И кроме этого, вор попросил бы вас заплатить ему за кражу собственного сына?» , читается в части Instastories, которые он опубликовал.

Адвокаты Кальдерона Агилы упомянули в программе, что сумма, которую Паленсия должна будет заплатить, если его клиент выиграет иск, до сих пор неизвестна, поскольку расследование в отношении Universal Music определит, сколько певец и автор песен заработал с песней. Однако они указали, что это будут миллионы песо.

Они также отметили, что на данный момент прокуратура обязала Орасио предоставить экономическую гарантию в размере миллиона песо только для начала процедуры.

Орасио Паленсия осветил случаи, когда он был награжден за свою работу, песни, которые он сочинил и стал успешным, и другие работы в музыкальной индустрии (Фото: AP)

Представители Кальдерона сообщили, что Орасио Паленсия был связан с этим процессом благодаря экспертному заключению. И дело в том, что результаты расследования показали, что его клиент действительно поставил бы тему Моя причина пребывания на кассете и компьютере в 2009 году.

В связи с этими же результатами процесс будет продолжен с расследованием в отношении причастных к этому лиц, поэтому в качестве меры предосторожности связь с судебным процессом была введена в отношении Паленсии, которая не сможет покинуть страну в настоящее время, должна будет представлять финансовую гарантию и будет периодически подписывать в Федеральном суде.

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