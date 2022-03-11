Власти Гондураса уничтожили 8,5 тонны изъятого кокаина

Тегусигальпа, 10 марта Власти Гондураса уничтожили 8,5 тонны кокаина, изъятого в период с 2020 года по настоящее время в 2022 году в ходе различных антинаркотических операций в стране в четверг, сообщили официальные источники. Представитель полиции Гондураса Ригоберто Родригес сообщил журналистам, что «в этот день сжигается 8500 килограммов кокаина», изъятого в ходе более чем двадцати операций по борьбе с наркотиками. Тайник был кремирован по распоряжению судьи в помещениях Первого пехотного батальона в окрестностях столицы Гондураса. По его словам, за сжиганием наркотика следили прокуроры, сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, судебно-медицинские работники, Вооруженные силы и полицейские подразделения. Родригес добавил, что наибольшее количество сжигаемых наркотиков было изъято в трех операциях в департаментах Атлантида (2470 кг) и Колон (1800), оба в Карибском бассейне страны. «Изъятие и сжигание этого препарата предотвращают не только преступления против здоровья, но и бесконечное количество преступных действий, связанных с этим преступлением, заявили в полиции Гондураса. Кроме того, 82 килограмма изъятой марихуаны были сожжены в Гондурасе, где 67 человек были привлечены к ответственности за эти случаи изъятия наркотиков, по данным Министерства юстиции. Наркотики были изъяты подразделениями Национального управления полиции по борьбе с наркотиками, Национального управления специальных сил, Национального управления по профилактике и общественной безопасности и Национального управления пограничных полицейских служб. Из-за своего географического положения Гондурас, в основном Карибский бассейн, используется международными наркоторговцами, которые отправляют грузы, особенно кокаин, в Соединенные Штаты на самолетах и быстроходных лодках. В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков Гондурас сохраняет морской, воздушный и сухопутный щит в Карибском бассейне с 2014 года, что, по мнению его властей, значительно сократило оборот наркотиков через этот регион и заставило торговцев наркотиками искать другие маршруты в своих попытках Соединенные Штаты. Воздушный щит выполняется Гондурасом в одностороннем порядке, а на море он пользуется поддержкой Соединенных Штатов через береговую охрану в международных водах, граничащих с водами страны в Карибском бассейне. Сотрудники национальной полиции, военной полиции общественного порядка и других учреждений создают земельный щит. ШЕФ ак/лаа