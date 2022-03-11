Эррера, слоган миллиона латиноамериканцев в Хьюстоне

Чикаго (США), 11 марта «HH» Гектора Эрреры и «H Town» за то, что его жители называют Хьюстоном. MLS Динамо Хьюстон объединил их в своем новом слогане: «HH4HTown». Около миллиона жителей города Техас — латиноамериканцы. По словам его генерального директора EFE, с объявлением о прибытии мексиканского полузащитника в следующем сезоне к клубу, который уже пользуется поддержкой латиноамериканцев в качестве никарагуанской компании по производству рома. Гектор Эррера — не только капитан «Три» Херардо Мартино или мексиканец с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов. Это также бизнес-машина. «Хьюстон Динамо» выхватил его из «Атлетико Мадрид», чтобы сделать его лидером их нового проекта. И несмотря на то, что он присоединится в июле, техасский клуб уже увеличил количество спонсорских предложений, говорит EFE генеральный директор «Динамо» Пэт Онстад, ключевой элемент закрытия переговоров. Из 2,5 миллиона жителей Хьюстона 45% имеют латиноамериканское происхождение. Более миллиона человек. Мексиканское сообщество города Техас и болельщики команды, проживающие в Мексике, хотели найти в составе своего кумира. А синтез между созданием команды победителей и развитием бизнеса с Мексикой и Латинской Америкой имеет имя и фамилию: Эктор Эррера. Через несколько часов после объявления о подписании мексиканского полузащитника письмо из делового отдела Хьюстона было заполнено новыми спонсорскими предложениями. Закрытые двери, которые внезапно открываются, чтобы присоединиться к портфелю спонсоров «Динамо», в который входят компании, продающие никарагуанский ром или энергетические напитки. «Мексиканский рынок очень важен. Когда я вступил в должность, я хотел подписать контракт с Эррерой, я хотел выйти на мексиканский рынок», — говорит Онстад в интервью EFE. «Пары бокалов вина» и хорошего ужина хватило, чтобы заключить сделку с Габриэлем Мораесом, историческим представителем Эктора Эрреры. Идеальный мост между Хьюстоном и Мексикой. «Представитель Гектора сказал нам, что они заинтересованы в некоторых клубах MLS в некоторых городах. Он сказал мне: «Если бы Хьюстон был одним из них, ты бы заинтересовался? «И перед закрытием разговора мы поняли это. Мы сказали: «Давайте поговорим об этом внутри компании». Мы знали, что нам нужно пойти в собственность и сказать, что это отличная инвестиция. Нам повезло, что у нас есть владелец, который сразу понял эту возможность и сказал нам, что он окажет нам необходимую поддержку и что он рад работать с нами», - говорит Онстад. Генеральный директор подчеркнул приверженность и серьезность, проявленные ему Эррерой, чье имя уже дает преимущества техасскому клубу. «Мы еженедельно проводим встречи с бизнес-отделом и говорим о спонсорах. Есть компании, которые писали нам, предложения о сотрудничестве, которых раньше не было, а теперь, возможно, и есть. Гектор влияет на наш путь, и как только он приедет сюда, когда они встретятся с игроком и человеком, они обнаружат партнера по команде, врожденного победителя, врожденного лидера, великую личность, отличную улыбку», - сказал он. «У него много положительных моментов, как на местах, так и вне их с точки зрения бизнеса. Это не просто проект на местах, мы знаем, что он знает ответственность, которую он будет нести, представляя Хьюстон, он хочет ее взять на себя», - добавил он. Несмотря на близость к Мексике, «Хьюстон Динамо» еще не упоминалось о Мексике, и клуб подготовил тщательную кампанию в средствах массовой информации с лозунгом «HH4htown». Кроме того, ожидая его приема в июле, клуб разрабатывает инициативы по продвижению продажи билетов на свои матчи MLS с этого момента. Эррера подписал контракт с Хьюстоном до 2024 года, с опционом на сезон 2025 года, и присоединится к мексиканской делегации MLS, включая Хавьера «Чичарито» Эрнандеса из «Лос-Анджелес Гэлакси», Карлоса Велы из Лос-Анджелеса и Карлоса Сальседо из Торонто. Андреа Монтоливо