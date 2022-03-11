Потеря слуха и эпилепсия: научные достижения в открытиях о новых ранних признаках болезни Паркинсона

Новаторское исследование, проведенное Университетом королевы Марии в Лондоне, впервые проведенное в Соединенном Королевстве в связи с состоянием такого разнообразного населения, опубликованное в журнале JAMA Neurology, обнародовал новые ранние признаки, указывающие на последующее начало болезни Паркинсона. Согласно исследованию, потеря слуха и эпилепсия являются ранними признаками недуга.

Исследователи Queen Mary использовали электронные записи первичной медико-санитарной помощи для более чем миллиона человек, проживавших в Восточном Лондоне в период с 1990 по 2018 год, для изучения ранних симптомов и факторов риска болезни Паркинсона. Они обнаружили, что известные симптомы, связанные с болезнью Паркинсона, включая тремор и проблемы с памятью, могут появиться за десять и пять лет до постановки диагноза соответственно. Они также обнаружили два новых ранних признака болезни Паркинсона, эпилепсию и потерю слуха, и смогли воспроизвести эти результаты, используя дополнительные данные Британского Биобанка.

Хотя ранние признаки болезни Паркинсона были описаны выше, эти исследования в значительной степени сосредоточены на состоятельных белых популяциях, причем пациенты из групп этнических меньшинств и людей, проживающих в районах с высокой социальной депривацией, на сегодняшний день в значительной степени недопредставлены в исследованиях болезни Паркинсона. Новое исследование предоставляет больше доказательств факторов риска и ранних признаков болезни Паркинсона, впервые используя данные такого разнообразного и неблагополучного городского населения. В Восточном Лондоне такие состояния, как гипертония и диабет 2 типа, были связаны с большей вероятностью развития болезни Паркинсона. Ученые также отметили более тесную связь между жалобами на память в этой популяции, чем описанная выше.

Это первое исследование, посвященное фазе предварительной диагностики болезни Паркинсона у такого разнообразного населения с большими социально-экономическими проблемами, но всеобщим доступом к медицинскому обслуживанию. (Гетти Имиджес)

В Восточном Лондоне наблюдается одна из самых высоких долей чернокожих, южноазиатских и смешанных/других этнических групп, составляющих около 45% жителей этого района по сравнению с 14% в остальной части Великобритании. Он также имеет один из самых высоких уровней экономических лишений в Великобритании: 80% пациентов, включенных в исследование, являются выходцами из семей с низким уровнем дохода.

Ведущий автор исследования Кристина Симонет, невролог и докторант Лондонского университета королевы Марии, сказала: «Это первое исследование, посвященное этапу предварительной диагностики болезни Паркинсона у столь разнообразной группы населения с большими социально-экономическими недостатками, но всеобщим доступом. на медицинскую помощь. Чтобы мы могли получить полное представление о заболевании, мы должны убедиться, что исследования носят инклюзивный характер и охватывают всех пострадавших».

Галстуки

В то время как предыдущие исследования намекали на эту связь, поскольку эпилепсия чаще встречается у пациентов с болезнью Паркинсона, чем среди населения в целом, «сейчас необходимы дополнительные исследования, — продолжает Симоне, — чтобы мы могли полностью понять взаимосвязь. В то же время важно, чтобы врачи первичной медико-санитарной помощи знали об этих связях и понимали, как могут появиться ранние симптомы болезни Паркинсона, чтобы пациенты могли своевременно поставить диагноз, а специалисты могли действовать на ранней стадии, чтобы помочь контролировать состояние».

Аластер Нойс, специалист по неврологии и нейроэпидемиологии из Университета королевы Марии в Лондоне, который также является автором нового исследования, завершил: «Люди видят своего терапевта с симптомами, но часто диагноз им ставится только через пять или десять лет после этого». Например, тремор является одним из наиболее узнаваемых симптомов болезни Паркинсона, но он наблюдался за десять лет до постановки окончательного диагноза в этом исследовании. «Это слишком долго, чтобы пациенты ждали», — продолжает Нойс. Если мы сможем диагностировать болезнь Паркинсона раньше, у нас будет реальная возможность вмешаться на ранней стадии и предложить лечение, которое улучшит качество жизни пациентов».

Мозг и генетика (FLICKER/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА)

Благодаря непрерывному исследованию PREDICT-PD, проводимому той же группой специалистов, они надеются выявить людей с высоким риском болезни Паркинсона еще до появления очевидных симптомов, «что означает, что мы можем сделать больше, чем просто улучшить качество жизни пациентов, и, возможно, быть в условиях, которые замедляются. или вылечить болезнь Паркинсона в будущем», — говорит Нойс.

PREDICT-PD — это крупный исследовательский проект, целью которого является выявление людей с высоким риском развития заболевания. Исследователи ищут 10 000 людей в возрасте от 60 до 80 лет любого происхождения, не страдающих болезнью Паркинсона, для участия в простом наборе онлайн-тестов, которые выявляют факторы, связанные с повышенным риском заболевания.

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