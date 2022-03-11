Haas восстановится утром после тренировки, проигранной в Бахрейне

Команда Haas восстановится утром свободной тренировки, потерянной в четверг во время открытия второй предсезонной репетиции из-за задержки с транспортировкой своего груза.

«Сегодня мы проведем дополнительный час во время второй сессии с Кевином Магнуссеном (12:00-18:00 по Гринвичу). Завтра мы проведем дополнительный час во время первой сессии с Магнуссеном (06:00-11:00 по Гринвичу), а затем еще два часа с Миком Шумахером во время второй сессии (12:00-18:00), чтобы компенсировать четыре часа, потерянные вчера (четверг) из-за проблемы с задержкой нашего груза», - пояснил Хаас в заявление.

Эти репетиции проходят на трассе Сахир с четверга по субботу по 8 часов в день (с 07:00 до 11:00 и с 12:00 до 16:00 по Гринвичу) перед первым Гран-при сезона, который пройдет здесь на следующей неделе.

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