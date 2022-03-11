Хааланд может снова сыграть за «Дортмунд» в воскресенье, по словам его тренера

Бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Хааланд, отсутствующий с конца января из-за мышечной проблемы, может снова сыграть в эти выходные в бундеслиге против «Арминии Билефельд», как заявил в пятницу его тренер Марко Роуз.

«Он тренировался с командой, и это один из вариантов» на воскресенье, объявил тренер, однако уточнив, что норвежец в лучшем случае сделает «краткое появление» на поле, «не более».

Холанду, 21-летнему бомбардиру вундеркинда (80 голов в 79 играх за Дортмунд), в этом сезоне мешают травмы. Его последнее появление в лиге датируется 22 января против «Хоффенхайма».

В воскресенье Дортмунд, 2-й в Бундеслиге, примет 15-е место в таблице, Билефельд, в 26-м туре.

Но спор о столкновении еще не ясен перед лицом случаев COVID-19, затрагивающих Билефельд.

«Окончательное решение принято не было, но мы предполагаем, что будем играть», - сказала Роуз, которая не сможет рассчитывать на Матса Хуммельса или Рафаэля Геррейро, оба позитивны.

ридж/деп/бм/ига/мкд