Гватемала зарегистрировала 17 127 смертей от covid-19 почти за два года пандемии

Гватемала, 10 марта В Гватемале зарегистрировано 17 127 случаев смерти от атипичной пневмонии SARS-CoV-2 и 800 403 положительных случая заболевания за почти два года пандемии, согласно статистическим данным, опубликованным в этот четверг органами здравоохранения. По данным Министерства здравоохранения и социальной помощи (MSPAS), 29 503 случая заболевания остаются активными в центральноамериканской стране, большинство из них в департаменте Гватемала, который включает столицу, с 13 320. Согласно официальным подсчетам каждой страны, 17 127 смертей от COVID-19 в Гватемале эквивалентны самому большому количеству смертей от коронавируса в Центральной Америке. В среду власти подсчитали 2 003 новых случая инфицирования в дополнение к 11 смертельным случаям. 2003 новых случая были выявлены после проведения 12 863 тестов как в государственной, так и в частной сфере. Согласно портфелю здравоохранения, из общего числа смертей в Гватемале из-за коронавируса 65% приходится на мужчин и 35 процентов на женщин. С начала пандемии в Гватемале 13 марта 2020 года было проведено 4 045 782 теста на covid-19 с положительной долей 19,9%. Тем не менее, вакцинация в Гватемале является одной из самых низких в регионе, так как только 5,7 миллиона человек из 18 миллионов, живущих в стране, были вакцинированы, по крайней мере, двумя дозами против этого заболевания. Из 22 департаментов в центральноамериканской стране Гватемала, в которую входит столица, на сегодняшний день является самым высоким числом случаев заболевания и смертей из-за вируса. В докладе Министерства здравоохранения в четверг поясняется, что в этом округе насчитывается 381 220 положительных случаев заболевания, в том числе 7539 смертельных случаев, что составляет 44 процента от общего числа случаев на всей территории.