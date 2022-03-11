Гуарани Баже и Интернэшнл измеряются по дате 11

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.

Гуарани Баге не хочет жалеть об очередном падении: 0:2 завершил свой матч против «Ювентуда». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.

Интернасьонал прибывает с духом после победы над Гремио со счетом 1:0. За последние несколько дат он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.

Гуарани Баге и Интер встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч за 11-й день чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года пройдет на стадионе Антонио Магальяес Россел.

За всю историю турнира последние 4 дуэли благоприятствуют визиту, который добавляет 3 победы, в то время как другой матч завершился вничью.

Guarany Bagé и международное время, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30

Мексика CST и Никарагуа: 13:30

Mexico Most: 12:30

PST в Мексике: 23:30

PST в Мексике : 23:30

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