Гремио и Ипиранга сталкиваются друг с другом на 11-м свидании

После победы в предыдущем матче команда гостей прибыла мотивированной к этому противостоянию. Ваш соперник будет стремиться к лучшему результату после поражения в последнем матче чемпионата.

Гремио падает с 0 до 1 против «Интернасьонала». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 1 и 2 сыграл вничью.

Ипиранга побеждает Кашиас со счетом 2:0. За последние несколько свиданий он одержал 2 победы и 2 ничьи.

Гремио и Ипиранга встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч за 11-й день чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года пройдет на стадионе Арена ду Гремиу.

В последних 5 матчах, в которых мы видели друг друга на турнире, местные жители выиграли 4 раза и закончили вничью 1 матч.

Расписание Гремио и Ипиранги, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30

Мексика CST и Никарагуа: 13:30

Mexico Most: 12:30

PST в Мексике: 11:30

утра Венесуэла: 15:30

Источник примечания и изображения: DataFactory