Грег Дэниелс предвосхищает нашу жизнь в метавселенной с сериалом «Загрузка»

Лос-Анджелес (США), 11 марта Грег Дэниелс, создатель телевизионных феноменов, таких как «Парки и зоны отдыха» и «Офис», никогда не думал, что предвидит будущее с выпущенным в 2020 году сериалом «Загрузка», в котором можно жить в цифровой среде, «воспитывая» человека подсознание. «Я думал, что мы проводим слишком много времени на экранах и представлял себе человека, который может прожить все свое существование в виртуальном мире. Теперь я чувствую себя Чарли Чаплином в фильме «Современное время»», — признается Дэниелс в интервью Efe. Два года спустя во втором сезоне Upload, который открывается на этой неделе на Amazon Prime, стало меньше научной фантастики и много, возможно, слишком много параллелей с «метавселенной», которую разрабатывает технология. Сериал начался, когда его главный герой, которого сыграл Робби Амелл, попал в дорожно-транспортное происшествие в 2023 году (по вине автономного вождения), а его подруга-миллионер (Аллегра Эдвардс) загрузила свое подсознание на виртуальную платформу, чтобы продолжать вести «нормальную» жизнь в паре. Но эта жизнь «после смерти» в развитом цифровом мире полна проблем: есть реклама, нет недостатка в надоедливых «печеньках», система дает сбой и появляются экономические обвинения, которые пробуждают «классовое сознание» в самом раю. «При написании сериала я отреагировал на тот факт, что кажется, что шесть крупных технологических компаний управляют миром, и мы все больше не можем выбирать вещи», — говорит Дэниелс. «И это только сейчас, потому что когда Facebook будет контролировать виртуальный мир, все будет вашей частной собственностью и нам придется зайти на домены Facebook, чтобы увидеть наших друзей», - добавляет он. ЮМОР, НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА И КРИТИКА ИНТЕРНЕТ-КАПИТАЛИЗМА Предсказания Дэниелса, а не agoreras, звучат как описание ближайшего будущего. Марк Цукерберг, основатель Facebook, удивился несколько месяцев назад, когда объявил о планах на свою империю: его компания была переименована в Meta с целью создания полностью иммерсивной виртуальной платформы, на которой можно будет вести цифровую жизнь. Они называют его «Интернет 3.0», и Цукерберг уже предложил его аперитив, появившись в очках виртуальной реальности, превратившись в аватар, который ходит по своему цифровому дому и встречается с друзьями без необходимости общаться или использовать веб-камеру. «Есть много сумасшедших соответствий», — говорит Дэниелс. Самое удивительное: виртуальный мир, который он представлял для своей серии, управлялся «Horizen», а виртуальная платформа Цукерберга получила прозвище «Горизонт». Хотя Дэниелс утверждает, что его идея возникла в 2000-х годах, когда начался переход от аналогового к цифровому, с кассет на mp3, и он задался вопросом: «Что было бы последним, что можно было бы оцифровать?» Ну, человеческий разум. В этом «постсмертном» мире «загрузки» «облачные» похоронные услуги предлагаются компаниями под названием «Horizen» или «AT&T», которые подражают технологическим операторам США и предлагают контракты с различными убежищами, в которых можно жить вечно, в зависимости от условий вашего бюджета. Хотя здесь, в цифровом настоящем, «общественное пространство» также исчерпано. «Раньше вы ходили в кафе или на площадь, чтобы общаться с людьми, а теперь вы будете делать это на частной территории, где все записывается. Это странно, действительно странно», - говорит он. «ЭТО НЕ АНТИУТОПИЯ И НЕ УТОПИЯ» Далеко не серьезный тон других научно-фантастических продуктов, Дэниелс пользуется возможностью сделать сатиру, как и раньше, на пороки местной политики в «Парках и отдыхе» и культуру сюрреалистической работы в «Офисе» (версия США), двух престижных сериалах, которые хвалят их создателя, который был номинирован 20 раз для вручения премии «Эмми». Во втором сезоне, по его превью, будут романсы между аватарами, которые смогут создавать своих собственных «младенцев» благодаря обновлению платформы, которую он также будет продавать со своими эротическими мечтами. «Будущее уже здесь, и я стараюсь думать о нем в хорошем смысле, потому что это не утопия, но и не антиутопия», — говорит Дэниелс. «Может быть, это идиотопия или глупо», - шутит он. Хавьер Ромуальдо