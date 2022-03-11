Goldman оценивает риск рецессии в США до 35%

(Bloomberg) — Экономисты Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что вероятность рецессии в США в следующем году может достичь 35%, при этом снизив свои прогнозы роста из-за влияния высоких цен на нефть и других последствий войны в Украине.

Экономисты во главе с Яном Хатциусом сократили прогноз роста в этом году до 1,75%, по сравнению с 2,0% ранее, в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, они написали в записке, опубликованной в четверг вечером.

Эта перспектива заставила их сказать, что вероятность рецессии в следующем году «в целом соответствует вероятностям от 20% до 35%, которые в настоящее время подразумеваются в моделях, основанных на наклоне кривой доходности».

Снижение произошло в то время, когда рост потребительских цен в США ускорился в феврале до нового 40-летнего максимума из-за роста цен на бензин, продукты питания и жилье, а также когда инфляция может еще больше ускориться после вторжения России в Украину.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил на этой неделе, что центральный банк США находится на пути к повышению процентных ставок в этом месяце и началу серии повышений, чтобы обуздать самую высокую инфляцию за последние десятилетия, хотя он сказал, что вторжение России в Украину подразумевает, что она будет действовать «осторожно».

Новые прогнозы Goldman «предполагают рост ниже потенциального в первом и втором кварталах 2022 года и потенциальный рост на 2022 год в целом», написали экономисты в заметке, добавив, что рост цен на нефть и сельское хозяйство будет влиять на располагаемый доход.

Международный валютный фонд также, вероятно, снизит прогноз глобального роста на этот год из-за войны в Украине, представив пересмотренные прогнозы перед весенними заседаниями в следующем месяце, заявила в четверг управляющий директор агентства Кристалина Георгиева.

В январе МВФ снизил прогноз на 2022 год до 4,4%, когда пандемия COVID-19 вступила в третий год, сославшись на более слабые перспективы для США и Китая, а также сохраняющуюся инфляцию.

Первоначальное примечание:

Goldman оценивает риск рецессии в США до 35%, прогноз сокращений

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