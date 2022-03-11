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пятница 11 март 2022
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Россия

Джоконда Белли ожидает, что пример Борька распространится по всей Латинской Америке

11 март 2022

Вальпараисо (Чили), 11 марта никарагуанская писательница Джоконда Белли, одна из почетных гостей на президентской инаугурации Габриэля Борича в эту пятницу в Чили, выразила пожелание, чтобы новые левые, которых она воплощает, были заражены остальной частью Латинской Америки. «Я рад быть здесь, мне кажется, что это приглашение президента Борича нам в Никарагуа, (также писателю) Серхио Рамиресу и мне, - способ выделиться из деспотичной, доминирующей и репрессивной политики, которую Даниэль Ортега проводит в Никарагуа», - сказал он Эфе в заявлениях. «Я очень надеюсь, что эти новые левые станут новой альтернативой в Латинской Америке, потому что нам нужно, чтобы осталось», - сказал он перед входом в чилийский сенат на торжественную церемонию смены командования. Левый Габриэль Борич сегодня вступает на пост президента Чили и в 36 лет становится самым молодым человеком, ставшим главой государства в этой стране. ШЕФ ммм/джм/дмт

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