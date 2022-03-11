Джоконда Белли ожидает, что пример Борька распространится по всей Латинской Америке

Вальпараисо (Чили), 11 марта никарагуанская писательница Джоконда Белли, одна из почетных гостей на президентской инаугурации Габриэля Борича в эту пятницу в Чили, выразила пожелание, чтобы новые левые, которых она воплощает, были заражены остальной частью Латинской Америки. «Я рад быть здесь, мне кажется, что это приглашение президента Борича нам в Никарагуа, (также писателю) Серхио Рамиресу и мне, - способ выделиться из деспотичной, доминирующей и репрессивной политики, которую Даниэль Ортега проводит в Никарагуа», - сказал он Эфе в заявлениях. «Я очень надеюсь, что эти новые левые станут новой альтернативой в Латинской Америке, потому что нам нужно, чтобы осталось», - сказал он перед входом в чилийский сенат на торжественную церемонию смены командования. Левый Габриэль Борич сегодня вступает на пост президента Чили и в 36 лет становится самым молодым человеком, ставшим главой государства в этой стране. ШЕФ ммм/джм/дмт