Германия, в «критической» ситуации, заболеваемость снова растет

Берлин, 11 марта Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал сегодня ситуацию в Германии «критической», где заболеваемость растет девятый день подряд и предсказал многочисленные вспышки коронавирусной инфекции по всей стране в ближайшие дни. «У нас ситуация, которую я бы назвал критической», - сказал Лаутербах во время пресс-конференции с президентом Института Роберта Коха (RKI) Лотаром Вилером и главным врачом клиники медианной реабилитации в Хайлигендамме Йордисом Фроммхолдом, чтобы обсудить эволюцию пандемии в страна. Сегодня в Германии было зарегистрировано второе место по количеству новых случаев инфицирования с начала пандемии: 252 836 положительных результатов за 24 часа по сравнению с 217 593 неделей назад и после вчерашнего рекорда в 262 752. Согласно данным, обновленным сегодня утром RKI, совокупная заболеваемость выросла до 1439,0 новых случаев на 100 000 жителей по сравнению с 138,5 вчера и 1196,4 неделю назад, согласно данным, обновленным сегодня утром RKI, который оценивает активные случаи примерно в 3 479 100. Число погибших от COVID-19 или с COVID-19 за 24 часа составило 249 человек по сравнению с 291 в прошлую пятницу. Президент RKI сказал, что за последние четыре недели более 4200 человек умерли в связи с COVID-19, а в настоящее время более тысячи человек в неделю «с тенденцией к росту»; 86% смертельных случаев составляют более 70 лет. «Ситуация объективно намного хуже настроения», что отражает тенденцию думать, что пандемия уже преодолена, предупредил Лаутербах. Тем не менее министр выступил в защиту плана смягчения мер и реформы закона о защите от инфекционных заболеваний. Он напомнил, что на следующей неделе большинство ограничений исчезнет в Германии, хотя основные меры защиты будут сохранены, в основном тестирование и маски для уязвимых групп и тестирование в школах и детских садах. По его словам, будут также рассмотрены дополнительные меры, где регистрируются локальные вспышки, такие как маски, дистанцирование и основные гигиенические стандарты, тестирование и сертификация статуса вакцинации. В этой связи он призвал региональные власти как можно скорее подготовить все варианты, предлагаемые законом для защиты от инфекционных заболеваний, поскольку, по словам Лаутербаха, «в считанные дни» во многих федеральных землях появятся очаги заражения. Вилер также упомянул о продолжающемся развитии субварианта omicron BA.2, который, согласно опубликованному вчера еженедельному отчету RKI, уже составляет около 50% случаев заражения по сравнению с 38% неделю назад. Лаутербах снова предсказал на этот год гораздо менее спокойное лето, чем в прошлом году, затем с очень низкой заболеваемостью, среди прочих причин, потому что коэффициент размножения омикронного варианта, по мнению ученых, очень высок. Это заставит, в том числе и летом, реагировать определенными мерами, как осенью, отметил он. «К сожалению, в Германии с высоким уровнем невакцинированных людей пандемия еще не закончилась», — добавил он. Кампания вакцинации практически застопорилась, и по состоянию на четверг 76,4% населения (63,6 миллиона человек) были вакцинированы, 75,7% (62,9 миллиона) по полному графику, а 57,7% (48 миллионов) получили ревакцинацию.