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пятница 11 март 2022
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Россия

Немецкое общественное телевидение снова репортажи из Москвы

11 март 2022

Берлин, 11 марта Две национальные вещательные компании немецкого общественного телевидения, ARD и ZDF, снова ведут репортажи из Москвы после временного приостановления, принятого на прошлой неделе в связи с новым российским законом о СМИ против того, что власти страны считают «фейковыми новостями». Источники государственного учреждения сообщили о возобновлении своей работы от исследований российского капитала, чтобы продолжить отчетность о политической, экономической и социальной ситуации в стране. Согласно ARD, первой национальной вещательной компании, это решение последовало за «углубленным анализом» содержания и сферы применения этого закона. На прошлой неделе оба канала решили прекратить свою деятельность из Москвы в результате нового закона, который предусматривает наказание до 15 лет за распространение «ложной информации» российским властям. Несколько международных СМИ, таких как британская BBC и US CNN, приняли такое же решение, как и некоторые информационные агентства, такие как Efe и Bloomberg. Би-би-си объявила 8-го числа, что возобновляет свою работу на английском языке. Немецкая международная общественная телевизионная станция Deutsche Welle решила перенести свои офисы в Москве в Ригу, столицу Латвии. ШЕФ гк/джем/иг

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