Херман Кордова: кто является кандидатом в президенты, зарегистрированным для радикальных перемен

Пока неясно, согревают ли г-н Херман Эдмундо Кордоба Ордоньес и г-жа Беатрис Елена Рианьо Гарсия председателя президентского конкурса на звание естественного лидера партии «Радикальные перемены» Германа Варгаса Льераса, или же они действительно будут стремиться занять самый важный пост страны под их руководством. собственные имена.

На фоне слухов и двусмысленности бывшего вице-президента сообщество попросило назначить встречу в Национальном реестре гражданского состояния, чтобы зарегистрировать кандидатуру президента для их представления. На встрече присутствовали эти два персонажа, которые оставили свои имена, фотографии и подписи в заявке на регистрацию.

На выходе г-н Кордова выступил с загадочным посланием, слегка оскорбительным для терпения и интеллекта избирателей и журналистов, которые ждали там. Во-первых, он заверил, что будет ждать решения колумбийцев на межпартийных и парламентских выборах в воскресенье.

Оставляя в стороне то, что Кордова говорит или не говорит, потому что она не хочет или не может, стоит пересмотреть резюме людей, которые сегодня баллотировались с одобрением одной из традиционных партий Колумбии.

Херман Кордова родился в Пасто, столице Нариньо. Согласно его резюме в SIGEP, он является юристом по профессии и специалистом в области планирования и администрирования регионального развития. Он оставался рядом с академией в качестве случайного учителя. Он также был обозревателем.

Среди должностей, которые он занимал, - административное управление Компенсационным фондом семьи Кампесино (Comcaja), административное и финансовое руководство Министерства внутренних дел, руководство Национальной телевизионной комиссией и руководство компанией по санитарным работам Пасто (Эмпопасто) . Он также вошел в совет директоров Торговой палаты.

Кордова была частью офиса Министерства внутренних дел, когда управляющим портфелем был Герман Варгас Льерас. Когда он перешел в Министерство жилищного строительства, Кордова стала его генеральным секретарем. В декабре 2017 года, когда Варгас Льерас уже подал в отставку из кабинета Сантоса, чтобы начать предвыборную кампанию 2018 года, Кордова стала генеральным секретарем партии «Радикальные перемены», партии ее босса. В ноябре 2020 года нынешний кандидат в президенты в этой роли перешел к общему направлению радикальных перемен.

Г-жа Беатрис Рианьо родилась в Синселехо, столице Сукре. Он пытался войти в Палату представителей через Боготу в 2014 году по непреференциальному списку, но они не дошли до голосов коллектива. Она была кандидатом в Сенат в 2018 году от той же партии, но набрала всего 925 голосов и не смогла получить место. Сегодня она занимает должность политического координатора в этом сообществе.

Как ни странно, Рианьо Гарсия является 20-м кандидатом в Сенат в предпочтительном списке этой группы и, на бумаге, она также является кандидатом в вице-президенты Германа Кордовы.

Хотя сделать новые регистрации для участия в президентском конкурсе больше невозможно, политические партии должны внести изменения в представленные ими списки до 18 марта. Таким образом, версии, указывающие на то, что Варгас Льерас будет реальным кандидатом на радикальные изменения, сильный.

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