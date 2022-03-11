Групповое изнасилование в Палермо: Алексис Куццони, самый младший из задержанных, о котором сообщил свидетель

Вчера шестеро задержанных за групповое изнасилование в Палермо были вновь вызваны для дачи показаний после того, как сперма была обнаружена на нескольких предметах одежды, которые они носили во время инцидента, а также на одежде и теле жертвы. Решили выступить двое: Франко Ликан и Игнасио Ретондо. Остальные хранили молчание, в том числе Стивен Алексис Куццони, самый младший из обвиняемых.

Куццони 19 лет, живет в квартире в Вилья-Креспо и в его пенсионных записях нет пустых рабочих мест. Он является одним из тех, на кого указал свидетель, который давал показания по делу и который был с жертвой до нескольких за несколько часов до сексуального насилия. Согласно показаниям женщины, она познакомилась с Куццони и Томасом Домингесом внутри боулинга. Оба подсудимых присоединились к его группе из около 10 человек и через некоторое время к ней присоединилась и жертва.

Куццони представлена в деле официальным правозащитником и отказывается давать показания

Затем все уединились на площади, где они продолжали болтать и слушать музыку. Они играли в карты и пили пиво, несколько банок, которые покупал Домингес. Свидетель уехал около 11 часов. Со своей стороны, 19-летний позже был помещен камерами слежения вместе со своим другом Домингесом, жертвой и Анхелем Паскуалем Рамосом , чангарин уроженец Лаферрере, с которым неизвестно, знали ли они друг друга заранее: Куццони только посещал Домингеса, по словам его семьи.

После инцидента в социальных сетях начали циркулировать фотографии, адреса и другие личные данные каждого из задержанных. Таким образом, был обнаружен адрес здания на вилле Креспо, где будет жить Куццони. Информация дошла до местных жителей, которые организовали эскарш и разместили десятки плакатов у входа в здание с надписями, среди прочего, «предупреждение о насилии» и «прекратите изнасилования».

Некоторые из плакатов, которые соседи разместили у входа в здание, обозначены как Куццони

Среди плакатов был и один из консорциума владельцев. Оно отвергло акт изнасилования, «а также его непосредственных и необходимых участников», и было дано следующее разъяснение: «В настоящее время одного из предполагаемых виновников такого прискорбного события нет в здании, его квартира полностью пуста. Спасибо за то, что мирно выражаете и выражаете свой искренний гнев», — говорится в тексте. В записях Куццони есть еще один адрес Хуана Б. Хусто, в 15 кварталах отсюда.

Больше плакатов с осуждением задержанного

В настоящее время Куццони все еще находится в камере полицейского участка Буэнос-Айреса. Из его окружения говорят, что он один из самых огорченных . Как и остальные пять, его обвиняют в «сексуальном насилии с плотским доступом, в котором причастные договорились о предыдущем общем плане, в котором роли были разделены», как они понимают в расследовании. В ближайшие дни судья по уголовным и исправительным делам № 21 Маркос Фернандес должен будет решить, следует ли отдавать распоряжение о предварительном заключении.

Тем временем генетические следы проверяются для определения профиля пятен, обнаруженных на одежде всех задержанных, на жертве и мазки, данные ему в протокольном анализе изнасилования в больнице Ривадавии. Такого рода экспертиза в обычное судебное время может занять несколько недель.

Среди задержанных Куццони является другом Томаса Домингеса (на фото, в рубашке с небом)

Исследователи уже рассчитывают на результаты токсикологического исследования, в ходе которого было установлено, что у жертвы в организме были синтетические наркотики, амфетамины и метамфетамины, вероятно, экстази. Они также показали, что результаты тестов Куццони, Домингеса и Ретондо положительны на кокаин и марихуану; Рамос — только на кокаин; Ликан — на марихуану и бензодиазепины; и Лаутаро Данте Чонго Пазотти, только в марихуане.

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