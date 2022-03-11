Габриэль Борич вступает в должность президента Чили с обещанием поворота в своей модели

Габриэль Борич клянется в пятницу в качестве президента Чили с обещанием превратить эту страну, которая была успешной неолиберальной лабораторией, в продвижение экологически сознательного, феминистского государства всеобщего благосостояния, способного сократить неравенство, которое сыло его общество.

Бывший студенческий лидер, который еще не окончил юридический факультет Чилийского университета и стал его заместителем с 2014 года, станет самым молодым президентом в истории Чили в возрасте 36 лет.

Он возглавит страну, которая закроет цикл традиционной политики, выбитый из строя после социального восстания 2019 года и, позднее, экономического кризиса, вызвавшего пандемию.

Борич намерен начать путь к государству всеобщего благосостояния в стиле европейской социал-демократии, ударить рулем и сдержать слово: превратить Чили, где 1% населения владеет 26% богатства, в «гробницу» неолиберализма.

«Это правительство, которое приходит к власти в очень раздробленном политическом климате, которое не имеет парламентского большинства и, следовательно, не имеет возможности провести очень радикальные реформы в краткосрочной перспективе», - сказала AFP Клаудия Хайсс, заведующая кафедрой политологии Чилийского университета.

Однако есть и «этот оптимизм, который исходит из конституционного процесса и стремления преодолеть неолиберализм, который, я думаю, сегодня с меньшим страхом воспринимается даже консервативными секторами, потому что в мире есть своего рода антинеолиберальные настроения», добавил ученый.

Левые предполагают кризис доверия к политике, сокращение государственных расходов на 22,5%, предполагаемое замедление экономики в этом году, крупную нерегулярную миграцию и неразрешенный исторический земельный конфликт между государством и народом мапуче.

Смена командования уходящего президента-консерватора Себастьяна Пиньеры (2010-2014; 2018-2022) состоится на Конгрессе, расположенном в порту Вальпараисо, в 150 км от Сантьяго.

В нем примут участие более двадцати международных гостей, в том числе президент Аргентины Альберто Фернандес, Педро Кастильо из Перу, король Испании Фелипе VI и писатели Никарагуа Джоконда Белли, а также чилийский бестселлер Изабель Альенде, которая войдет в окружение Соединенных Штатов, где он живет в течение всего более 30 лет.

- социальный спрос —

Это правительство должно будет реагировать на социальные потребности в улучшении здравоохранения, образования и выхода на пенсию, а также сокращать социальное неравенство, требования, возникшие во время социальной вспышки в октябре 2019 года, которая обрушилась на эту страну, которая считается одной из самых стабильных в регионе.

«Борич пообещал диалог для преодоления этих проблем, и мы должны посмотреть, не приведет ли эта предрасположенность к диалогу к тому, что граждане снова не утомятся в ожидании решений», - пояснил AFP Родриго Эспиноза, академик Университета Диего Порталеса.

Еще одна задача будет заключаться в том, чтобы присоединиться к поддержке заключительной части конституционного процесса, который в этом году должен назвать плебисцитом для одобрения или отклонения новой конституции, которая заменит нынешнюю Великую хартию вольностей, унаследованную от диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990 годы).

- Смена поколений -

Молодой президент, обещавший создать «феминистское» правительство, назначил в 14 из 24 министерств женщин самых разных профессий, профилей и возрастов со средним возрастом 42 года, что знаменует смену поколений в политике.

Он созвал двух бывших студенческих лидеров, с которыми он маршировал в 2011 году за бесплатное и качественное образование и с которыми разделил место в Конгрессе: Камилу Вальехос (33 года), его следующий пресс-секретарь правительства, и Джорджо Джексон (35 лет), министра, отвечающего за отношения с Конгрессом.

Будут также шесть министров, родившихся и выросших в изгнании от диктатуры Пиночета, включая Майю Фернандес, будущего министра обороны и внучку бывшего президента-социалиста Сальвадора Альенде.

Эта новая команда, находящаяся у власти, должна будет управлять фракционным парламентом и меньшинством нового правящего альянса, сформированного Широким фронтом и Коммунистической партией, а также при возможной поддержке Социалистической партии.

Но недостаточно получить минимальное большинство в Законодательном органе, чтобы поддержать его предложения, такие как амбициозная налоговая реформа, которая повысит 5% ВВП для их финансирования.

«Он столкнется с враждебным Конгрессом», — говорит Эспиноза, который указывает, что его «большой проблемой» будет «наладить диалог для преодоления законодательных барьеров», чтобы у него была «возможность собирать деньги для поддержания государства всеобщего благосостояния».

Это также столкнется с недоверием к радикальным правым и левым слоям в вопросе о том, сможет ли он осуществить обещанные социальные изменения.

мса-пб/атм