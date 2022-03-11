Fundación Pares зарегистрировал 188 жертв насилия на выборах за последний год

Jóvenes sufragan durante la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud el domingo 5 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Менее чем за три дня до выборов в Конгресс Республики и межпартийных консультаций Фонд мира и примирения (Pares) провел расследование с 13 марта 2021 года по 7 марта 2022 года для мониторинга насилия на выборах в Колумбии. По данным фонда, за один год было 188 жертв насилия на выборах в 144 связанных с этим мероприятиях. То есть он сообщил, что через день в Колумбии происходит политическое насилие на выборах.

В своем пятом докладе о насилии и электоральной динамике Парес указывает, что «в Колумбии насилие на выборах связано не только с местной динамикой вооруженных конфликтов и преступности, но и с клиентурой и коррумпированной политической динамикой. Традиционно насилие является еще одним механизмом избирательной конкуренции в стране».

Как показал фонд, риски актов насилия возрастают с приближением дней выборов, и это подчеркивает как особенно серьезные события нападения на кандидатов от мирных мест, а также нападение на журналиста Хулиана Мартинеса 23 февраля и убийство активиста Демократический центр в Конвенсьоне, Северный Сантандер, 4 марта.

В частности, Парес указал на нападения на Майру Гаону, кандидата на одно из мест мира в Кататумбо 15 февраля, когда вооруженные люди арестовали ее на дороге Тибу - Эль-Тарра и сожгли рекламу ее кампании.

Другой случай, о котором они говорили, касался Йоада Эрнесто Переса Бесерры, которого 2 марта несколько часов удерживали вооруженные люди. Члены схемы безопасности кандидата на место в Норте-де-Сантандер были разоружены, когда находились у преступников.

В течение года исследования, которое было отражено в отчете, представленном в четверг, 10 марта, Парес показал, что «наиболее пострадавшими являются сектора, которые на местном уровне входят в правительственные коалиции (31%), согласно Статуту оппозиции. Это означает, что партии, объявившие себя в правительстве на местном уровне, чаще всего подвергаются виктимизации».

Что касается лиц, ответственных за эти акты насилия, то в докладе отмечается, что «в большинстве случаев не удалось выяснить, какие группы или структуры совершают эти акты». Из 144 случаев зафиксировано, что в 70 процентах случаев виновный неизвестен.

В остальных 30% событий были выявлены актеры насилия. В докладе отмечается, что 14 случаев виктимизации были приписаны диссидентам бывших партизан. С другой стороны, сообщается о девяти событиях из Колумбийских сил самообороны Гайтанисты, в то время как группировка, известная как Лос-Мексиканос и АНО, - три.

В то время как Конкистадорские силы самообороны Сьерра-Невады, Объединенные силы самообороны Медельина, Лос-Капаррос и организация, называющая себя Реорганизованным капитальным блоком АУК, сообщают о случае каждой организации.

В связи с предстоящими в воскресенье выборами Управление омбудсмена разработало план, гарантирующий право избирать и быть избранным на национальном уровне, в соответствии с которым, по словам омбудсмена Карлоса Камарго, «на следующие дни выборов около 1500 должностных лиц и 960 общественных защитников будут доступны для поддержки конкретные потребности конференции и принимать участие в любых непредвиденных обстоятельствах, которые могут возникнуть в результате демократического процесса».

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