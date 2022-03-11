Забавное видео пожарных, полицейских и врачей из Сан-Исидро, которые будут работать на Lollapalooza 2022

Lollapalooza, самое важное музыкальное шоу в мире, возвращается в Аргентину и будет представлено с 18 по 20 марта на ипподроме Сан-Исидро. Чтобы победить все веселье, которое наступит в ближайшие выходные, муниципалитет запустил развлекательное место, где пожарные, полицейские, работники общественных помещений, врачи, медсестры и машины скорой помощи танцуют в ритме кумбии.

Чтобы гарантировать благополучие всех, кто примет участие в мероприятии, мэр Густаво Поссе развернет обширные операции по обеспечению безопасности, здоровья, дорожного движения и уборки по всему району; и это было объяснено в институциональном видеоролике с участием самих работников.

«Мы также любим танцевать, но в этот день мы будем работать. Мы будем там», — говорит врач, который смотрит в камеру, в то время как различные медицинские работники, предназначенные для Лоллапалузы, демонстрируют одну и ту же хореографию перед машиной скорой помощи.

«Мы сделаем все, чтобы вы прекрасно провели время», - обещает женщина-пожарный; а коммунальная полиция приглашает вас «насладиться Lollapalooza в Сан-Исидро».

Полицейские танцевали под ритм кумбии

В видео, которое длится 35 секунд, все улыбаются, смешно и раскованно, когда обводят свое тело; но в то же время они очень ясно дают понять, что сделают все невозможное, чтобы ничто не вышло из-под контроля и чтобы каждый мог наслаждаться шоу.

В течение каждого дня мероприятия муниципалитет сообщал, что муниципальный патруль будет дополнительно усилен мобильными телефонами в районах, граничащих с ипподромом. На периферии помещений будут установлены стационарные медпункты, которые будут оказывать помощь, комплектные насосы и машины скорой помощи с врачами.

Кроме того, персонал, специальное оборудование, дорожные инспекторы, краны и мотоциклы будут выделены для ухода за общественными местами и их очистки.

Каждый день с 11.30 100 000 поклонников будут вновь ощущать магию Lollapalooza

С пятью сценами и множеством стилей более 100 групп и солистов, таких как Майли Сайрус, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Мартин Гаррикс, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jane's Addiction и многие другие артисты будут оживлять это новое издание.

Таким образом, начиная с 11.30 утра каждый день, 100 000 поклонников в день переживут волшебство Lollapalooza, который с момента своего первого выпуска в Аргентине в 2014 году предлагает множество мероприятий в рамках природы ипподрома Сан-Исидро: живые выступления международных и национальных художники больше LollaFood, чтобы насладиться гастрономическим авангардом в одном месте, Rock & Recycle и Green Spirit, изучить новые инструменты устойчивого развития и продолжать мотивировать осведомленность о заботе о нашей окружающей среде и качестве нашей жизни, Kidzapalooza, место отдыха для детей, среди других мероприятий, созданных для сделать фестиваль незабываемым и незабываемым.

Со своей стороны, те, кому за 13 лет, которые посещают седьмое издание Lollapalooza Argentina, должны иметь бесплатный пропуск Covid с полным графиком вакцинации. Это относится как минимум к двум дозам, причем последняя доза была введена за 14 дней или более до начала фестиваля.

Билеты на 18 и 19 марта уже распроданы (Кредит: Lollapalooza Press)

Это также относится к случаям однократных вакцин, таких как вакцина Cansino, через 14 дней или более после ее применения. Аналогичным образом, в течение трех дней в разных частях помещений будут распределены санитарные станции, а также будут присутствовать медработники, чтобы безопасно продвигать опыт Лоллы.

Все время, день за днем:

Пятница, 18

Эсценарио Флоу

Росарио Ортега, 12:45 — 13:15

Кисти, 13:45 в 14:15

Это Вердес, 14:45 а 15:30

Эмилия, 16:15 a 17

Вос, 18 в 19

С. Тангана, 20 a 21

Майли Сайрус, 22:15 в 23:45

Самсунг Сцена

Лимон, с 12:15 до 12:45

Зенон Перейра, с 13:15 по 13:45

Чита, 14:15 а 14:45

Лута, 15:30 в 16:15

День, чтобы помнить, 17 a 18

Дуки, 19 а 20

A$AP Рокки, 21 в 22:15

Бизаррап, 23:45 в 1

Альтернативный сценарий

Тем не менее, с 12:15 до 12:45

Аксель Фикс, 13:15 в 13:45

Натали Перес, с 14:15 до 14:45

Семь Кейн, 15:15 в 16

070 Шейк, 16:30 в 17:15

Марина, 18 а 19

Подушка безопасности, 20 a 21

Турникет, 22:15 в 23:15

Сцена Перри

Бьянка Лиф, 12:30 в 13

Фальке 912, 13:30 а 14

ФМС, 14:15 в 15

Ла Хоаки, 15:30 в 16

Продажа, 16:30 в 17:00

Диллом, 17:30 в 18:15

Картель Бумбокс, 18:30 в 19:30

Алок, 19:45 в 20:45

Деорро, 21 в 22:15

Алессо, 22:30 в 23:45

Кидзапалуза

Дж. Монти, 13 в 13:45

Иванс, с 14 до 14:45

Руди Гемес, 15 лет в 15:45

Пупер, с 16 до 16:45

Равиолис, 17 в 17:45

Никос, 18 в 18:45





Лоллапалуза, Аргентина, 2022 год состоится 18, 19 и 20 марта

Суббота 19

Эсценарио Флоу

Кьяра Парравичини, 12:15 в 12:45

Клара Кава, 13:15 в 13:45

ЯИДП, 14:30 в 15:15

Он убил моторизованного полицейского, от 16 до 17

Ники Николь, 18 в 19

Пулемет Келли, 20 a 21

Штрихи, 22 в 23:30

Самсунг Сцена

Виранда Йохансен, 12:45 в 13:15

Буррито Качимба Дерби Моторета, 13:45 в 14:30

Король Жизард и волшебник ящерицы, 15:15 в 16

Туман много от 1,7 до 18

Кхеа, 19 а 20

Доджа Кот, 21 в 22

Алан Уокер, 23:30 в 00:45

Альтернативный сценарий

Молок 0, 12:30 в 13

Девушка Ультра, 13:30 в 14:15

Марк Сеги, с 14:45 до 15:30

Лола Индиго, 16-17

ЛП, 18 а 19

Кехлани, 20 а 21

Джек Харлоу, 22 в 23

Сцена Перри

Лусия Тачетти, 12:15 — 12:45

Гетто дети, 13 в 13:45

D3FAI, 14 в 14:30

Киддо Тото, 14:50 в 15:30

Тайчжу, 16 в 16:30

ФМС, 16:45 в 17:30

Дани Рибба, 18 в 18:45

Пабло Виттар, 19 лет в 19:45

Ашинко, 20 а 21

Крис Лейк, 21:15 в 22:15

Джастин Куилз, с 22:45 до 23:45

Кидзапалуза

Диджей Уопа Начи, с 13 до 13:45

Мундо Арлекин, 14-14:45

Цирк Алборото, 15 в 15:45

Рок-н-Лерн, 16 в 16:45

Маленькая рыбка, с 17 до 17:45

Пи Джей Маски, 18 в 18:45





Воскресенье, 20

Эсценарио Флоу

Вилла Малена, 12:45 в 13:15

Высшие лиги с 13:45 до 14:30

Вомбаты, 15:15 в 16:15

ПРОСТАИВАЕТ, 17:15 в 18:15

Зависимость Джейн, 19:15 в 20:15

Питательные бойцы, 21:30 в 23:30

Самсунг Сцена

Басул, 12:15 в 12:45

Челли, 13:15 в 13:45

Сентра Сенра, 14:30 в 15:15

Алессия Кара, 16:15 в 17:15

Тьяго ПЗК, 18:15 в 19:15

Бабассоникс, с 20:15 до 21:30

Мартин Гаррикс, с 23:30 до 12:45

Альтернативный сценарий

Симона, 12.45 а 13.15 ч

Паула Сендехас, 13:45 в 14:30

Реми Вольф, 15:15 в 16:15

Эммануэль Орвилёр, 17:15 — 18:15

Л-Ганте, 19:15 в 20:15

Джей Кортес, 21:30 в 22:45

Сценарий Перри

Рейдель, 12 в 12:30

Тропе 99', 12:45 в 13:15

Шесть секса, 13:45 в 14:15

Сарамалакара, 14:45 в 15:15

Лук Ра, 15:45 в 16:15

ФМС, 16:30 в 17:15

Акру, 17:45 в 18:30

Золотая рыбка, 18:45 в 19:45

Алангомес, Диджей Тао и Калеб Ди Маси, 20:15 в 21:30

Канал 3, 21:45 а 22:45

Кайтранада, 23 в 00

Кидзапалуза

Диджей Систа В, 13 в 13:45

Лаберинто Мастикабле, 14 в 14:45

Рок без тормозов, с 15 до 15:45

Я кэш, 16 в 16:45

Панчета и Лос Папафритас, с 17 до 17:45

Куфекин, 18 в 18:45





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