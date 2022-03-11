Забавное видео пожарных, полицейских и врачей из Сан-Исидро, которые будут работать на Lollapalooza 2022

Lollapalooza, самое важное музыкальное шоу в мире, возвращается в Аргентину и будет представлено с 18 по 20 марта на ипподроме Сан-Исидро. Чтобы победить все веселье, которое наступит в ближайшие выходные, муниципалитет запустил развлекательное место, где пожарные, полицейские, работники общественных помещений, врачи, медсестры и машины скорой помощи танцуют в ритме кумбии.
Чтобы гарантировать благополучие всех, кто примет участие в мероприятии, мэр Густаво Поссе развернет обширные операции по обеспечению безопасности, здоровья, дорожного движения и уборки по всему району; и это было объяснено в институциональном видеоролике с участием самих работников.
«Мы также любим танцевать, но в этот день мы будем работать. Мы будем там», — говорит врач, который смотрит в камеру, в то время как различные медицинские работники, предназначенные для Лоллапалузы, демонстрируют одну и ту же хореографию перед машиной скорой помощи.
«Мы сделаем все, чтобы вы прекрасно провели время», - обещает женщина-пожарный; а коммунальная полиция приглашает вас «насладиться Lollapalooza в Сан-Исидро».
В видео, которое длится 35 секунд, все улыбаются, смешно и раскованно, когда обводят свое тело; но в то же время они очень ясно дают понять, что сделают все невозможное, чтобы ничто не вышло из-под контроля и чтобы каждый мог наслаждаться шоу.
В течение каждого дня мероприятия муниципалитет сообщал, что муниципальный патруль будет дополнительно усилен мобильными телефонами в районах, граничащих с ипподромом. На периферии помещений будут установлены стационарные медпункты, которые будут оказывать помощь, комплектные насосы и машины скорой помощи с врачами.
Кроме того, персонал, специальное оборудование, дорожные инспекторы, краны и мотоциклы будут выделены для ухода за общественными местами и их очистки.
С пятью сценами и множеством стилей более 100 групп и солистов, таких как Майли Сайрус, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Мартин Гаррикс, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jane's Addiction и многие другие артисты будут оживлять это новое издание.
Таким образом, начиная с 11.30 утра каждый день, 100 000 поклонников в день переживут волшебство Lollapalooza, который с момента своего первого выпуска в Аргентине в 2014 году предлагает множество мероприятий в рамках природы ипподрома Сан-Исидро: живые выступления международных и национальных художники больше LollaFood, чтобы насладиться гастрономическим авангардом в одном месте, Rock & Recycle и Green Spirit, изучить новые инструменты устойчивого развития и продолжать мотивировать осведомленность о заботе о нашей окружающей среде и качестве нашей жизни, Kidzapalooza, место отдыха для детей, среди других мероприятий, созданных для сделать фестиваль незабываемым и незабываемым.
Со своей стороны, те, кому за 13 лет, которые посещают седьмое издание Lollapalooza Argentina, должны иметь бесплатный пропуск Covid с полным графиком вакцинации. Это относится как минимум к двум дозам, причем последняя доза была введена за 14 дней или более до начала фестиваля.
Это также относится к случаям однократных вакцин, таких как вакцина Cansino, через 14 дней или более после ее применения. Аналогичным образом, в течение трех дней в разных частях помещений будут распределены санитарные станции, а также будут присутствовать медработники, чтобы безопасно продвигать опыт Лоллы.
Все время, день за днем:
Пятница, 18
Эсценарио Флоу
Росарио Ортега, 12:45 — 13:15
Кисти, 13:45 в 14:15
Это Вердес, 14:45 а 15:30
Эмилия, 16:15 a 17
Вос, 18 в 19
С. Тангана, 20 a 21
Майли Сайрус, 22:15 в 23:45
Самсунг Сцена
Лимон, с 12:15 до 12:45
Зенон Перейра, с 13:15 по 13:45
Чита, 14:15 а 14:45
Лута, 15:30 в 16:15
День, чтобы помнить, 17 a 18
Дуки, 19 а 20
A$AP Рокки, 21 в 22:15
Бизаррап, 23:45 в 1
Альтернативный сценарий
Тем не менее, с 12:15 до 12:45
Аксель Фикс, 13:15 в 13:45
Натали Перес, с 14:15 до 14:45
Семь Кейн, 15:15 в 16
070 Шейк, 16:30 в 17:15
Марина, 18 а 19
Подушка безопасности, 20 a 21
Турникет, 22:15 в 23:15
Сцена Перри
Бьянка Лиф, 12:30 в 13
Фальке 912, 13:30 а 14
ФМС, 14:15 в 15
Ла Хоаки, 15:30 в 16
Продажа, 16:30 в 17:00
Диллом, 17:30 в 18:15
Картель Бумбокс, 18:30 в 19:30
Алок, 19:45 в 20:45
Деорро, 21 в 22:15
Алессо, 22:30 в 23:45
Кидзапалуза
Дж. Монти, 13 в 13:45
Иванс, с 14 до 14:45
Руди Гемес, 15 лет в 15:45
Пупер, с 16 до 16:45
Равиолис, 17 в 17:45
Никос, 18 в 18:45
Суббота 19
Эсценарио Флоу
Кьяра Парравичини, 12:15 в 12:45
Клара Кава, 13:15 в 13:45
ЯИДП, 14:30 в 15:15
Он убил моторизованного полицейского, от 16 до 17
Ники Николь, 18 в 19
Пулемет Келли, 20 a 21
Штрихи, 22 в 23:30
Самсунг Сцена
Виранда Йохансен, 12:45 в 13:15
Буррито Качимба Дерби Моторета, 13:45 в 14:30
Король Жизард и волшебник ящерицы, 15:15 в 16
Туман много от 1,7 до 18
Кхеа, 19 а 20
Доджа Кот, 21 в 22
Алан Уокер, 23:30 в 00:45
Альтернативный сценарий
Молок 0, 12:30 в 13
Девушка Ультра, 13:30 в 14:15
Марк Сеги, с 14:45 до 15:30
Лола Индиго, 16-17
ЛП, 18 а 19
Кехлани, 20 а 21
Джек Харлоу, 22 в 23
Сцена Перри
Лусия Тачетти, 12:15 — 12:45
Гетто дети, 13 в 13:45
D3FAI, 14 в 14:30
Киддо Тото, 14:50 в 15:30
Тайчжу, 16 в 16:30
ФМС, 16:45 в 17:30
Дани Рибба, 18 в 18:45
Пабло Виттар, 19 лет в 19:45
Ашинко, 20 а 21
Крис Лейк, 21:15 в 22:15
Джастин Куилз, с 22:45 до 23:45
Кидзапалуза
Диджей Уопа Начи, с 13 до 13:45
Мундо Арлекин, 14-14:45
Цирк Алборото, 15 в 15:45
Рок-н-Лерн, 16 в 16:45
Маленькая рыбка, с 17 до 17:45
Пи Джей Маски, 18 в 18:45
Воскресенье, 20
Эсценарио Флоу
Вилла Малена, 12:45 в 13:15
Высшие лиги с 13:45 до 14:30
Вомбаты, 15:15 в 16:15
ПРОСТАИВАЕТ, 17:15 в 18:15
Зависимость Джейн, 19:15 в 20:15
Питательные бойцы, 21:30 в 23:30
Самсунг Сцена
Басул, 12:15 в 12:45
Челли, 13:15 в 13:45
Сентра Сенра, 14:30 в 15:15
Алессия Кара, 16:15 в 17:15
Тьяго ПЗК, 18:15 в 19:15
Бабассоникс, с 20:15 до 21:30
Мартин Гаррикс, с 23:30 до 12:45
Альтернативный сценарий
Симона, 12.45 а 13.15 ч
Паула Сендехас, 13:45 в 14:30
Реми Вольф, 15:15 в 16:15
Эммануэль Орвилёр, 17:15 — 18:15
Л-Ганте, 19:15 в 20:15
Джей Кортес, 21:30 в 22:45
Сценарий Перри
Рейдель, 12 в 12:30
Тропе 99', 12:45 в 13:15
Шесть секса, 13:45 в 14:15
Сарамалакара, 14:45 в 15:15
Лук Ра, 15:45 в 16:15
ФМС, 16:30 в 17:15
Акру, 17:45 в 18:30
Золотая рыбка, 18:45 в 19:45
Алангомес, Диджей Тао и Калеб Ди Маси, 20:15 в 21:30
Канал 3, 21:45 а 22:45
Кайтранада, 23 в 00
Кидзапалуза
Диджей Систа В, 13 в 13:45
Лаберинто Мастикабле, 14 в 14:45
Рок без тормозов, с 15 до 15:45
Я кэш, 16 в 16:45
Панчета и Лос Папафритас, с 17 до 17:45
Куфекин, 18 в 18:45
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