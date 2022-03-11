пятница, 11 марта 2022 г.

. АВТОСПОРТ - Вторая и последняя предсезонная тренировка Формулы-1 на международном автодроме Бахрейна в Сахире. . БАСКЕТБОЛ - NBA: Орландо Мэджик-Миннесота Тимбервулвз, Атланта Хокс - Лос-Анджелес Клипперс, Бостон Селтикс-Детройт Пистонс, Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс, Мемфис Гризлис-Нью-Йорк Никс, Майами Хит-Кливленд Кавальерс (ФОТО), Нью-Орлеан Пеликанс-Шарлотт Хорнетс, Сан-Антонио Сперс-Юта Джаз, Финикс Санс-Торонто Пернатые хищники и путешествия из Лос-Анджелеса Лейкерс-Вашингтон Уизардс. — Евролига. 29 тур (ФОТО): Жальгирис Каунас-Барса. . ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ - Париж-Ницца (до 13) (ФОТО). - Тирренско-Адриатическое море (до 13 лет) (ФОТО). . ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - Чемпионат мира. Женский гигант в Ааре (Швеция) (Фото) . СКАНДИНАВСКИЕ ЛЫЖИ - World Flying, в Викерсунде (Норвегия) (до 13). . ФУТБОЛ — В Испании. Ла Лига Сантандер. 28 тур (Фото): Атлетико Мадрид-Кадис — Во Франции. 28-й тур: Лилль-Сент-Этьен. — В Португалию. 26 тур: Бенфика-Визела (ФОТО) - Чили. 6-й день: Ла-Серена-Кобресал. . ГОЛЬФ - Мировой тур DP. MyGolfLife Open, организованный компанией Pecanwood, в клубе Pecanwood в Хартбиспурте (Южная Африка) (до 13 человек). - Тур ПГА. Чемпионат игроков на TPC Sawgrass в Понте-Ведра-Бич, Флорида (США) (до 13). (ФОТО) . МОТОСПОРТ - Начинается чемпионат мира по триалу в закрытых помещениях. 1-й тур, в Ницце (Франция). . ОЛИМПИЗМ - Паралимпийские зимние игры в Пекине (до 13 лет) . СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР - СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ: . Исследования и разработки Роберто Мартинеса в Бельгии. Оскар Майя . Гектор Эррера выводит бизнес Хьюстон-Мексика на новый уровень. Андреа Монтоливо . Apple делает свою первую ногу в спорте . Мачизм и женоненавистничество в киберспорте, индустрии, враждебной женщинам. Себастьян Мересман . РЕГБИ - Турнир шести наций. 4 тур: Уэльс — Франция (ФОТО) . ТЕННИС - Турнир Masters 1.000 и WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) (до 20) (ФОТО) . — ДЭП/ОСЕ