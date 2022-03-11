Фредерикенсе посещает Кашиас на свидании 11

После падения в последней игре хозяева хотят снова встретиться с победой перед своим народом и получить три очка. Посещение спасло только одного юнита за предыдущий день и будет бороться за победу.

Кашиас не хочет жалеть об очередном падении: 0:2 завершил свой матч против Ипиранги. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.

Фредерикенсе добавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял 0 до 0 с Сан-Жозе-РС. В последних матчах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Кашиас и Фредерикенсе встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года, пройдет в Francisco Stédile.

Расписание Кашиаса и Фредерикенсе, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30 Мексика CST и Никарагуа: 13:30

Mexico Most:

12:30 PST в Мексике: 11:30

PST в Мексике: 11:30

утра Венесуэла: 15:30

Источник примечания и изображения: DataFactory