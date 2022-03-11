Франция побеждает Уэльс со счетом 13:9 и находится в шаге от Большого шлема в шести нациях

Франция выиграла со счетом 13:9 в эту пятницу в Кардиффе, но остается непобедимой после четырех дней турнира по регби шести наций, только одной победы за титул и Большого шлема, которого «Bleus» не добился с 2010 года.

Энтони Джелонч выиграл единственную попытку в матче, в первом тайме, который закончился преимуществом 10-9 для гостей, которые смогли расширить до шести в начале второго и сохранить его до конца благодаря отличной защите.

«Это был не лучший матч для просмотра, но иногда нужно знать, как выиграть так тоже», - признался он после матча Дюпона.

«Bleus» завершит турнир на стадионе «Стад де Франс» против Англии, которой нужна победа в субботу над Ирландией, чтобы выйти в последний день с шансами на титул.

«Четвертый матч турнира является ключевым, особенно для Большого шлема», — сказал тренер Фабьен Гальтье.

«Мы знали, что нам противостоит гипертактическая команда под руководством мастера Биггара и что их опытные игроки будут играть именно так», — добавил тренер.

Тренер Уэльса Уэйн Пивак сказал: «Наш план вот-вот сработает. Конечно, это расстраивает, ребята усердно работали... У нас был шанс во втором тайме, но у нас не получилось. Очень сложно забивать против этой команды».

- Одна попытка -

В первой крупной последовательности коллективной игры Блюса Антуан Дюпон сумел создать превосходство для французов, а Мелвин Жамине отдал последний пас Энтони Джелончу, чтобы выиграть первую попытку матча (9).

С преобразованием Жамине и пенальти, реализованным французским защитником, чтобы открыть счет (3), XV дель Галло дошел до перерыва с минимальным преимуществом 10-9 против валлийца, который добавил только благодаря ноге Дэна Биггара.

Гости опередили шесть очков, а Жаминет (47) реализовал еще один пенальти.

На последних минутах матча попытка могла дать победу уэльцам, но французы пережили атаки соперников в защите, чтобы одержать победу, которая приблизила их к титулу.

Это седьмая победа французов подряд и одна из их лучших серий за всю историю.

«Мы собираемся отпраздновать этот момент, потому что это редкие моменты для всех нас, а затем мы проживем прекрасную неделю, чтобы воссоединиться с нашими болельщиками, публикой Стад де Франс и сыграть против Англии», - сказал Гальтье.

Франция лидирует в турнирной таблице с 18 очками, за ней следуют Ирландия с 11 и Англия с 10, поэтому тот, кто проиграет в Твикенхэме в субботу, попрощается с шансами на титул.

Италия и Шотландия завершат день матчем с большим интересом, чем посмотреть, смогут ли итальянцы завершить серию из 35 поражений подряд.

мка-лрб/фбкс/мкд