Фрайлехон Эрнесто Перес, персонаж, который предлагает вам позаботиться об окружающей среде, которая стала вирусной в социальных сетях

Вызов в социальных сетях быстро заставил анимированного персонажа стать вирусным. С призывом: «Я призываю вас не выкидывать эту песню из головы», он начал снимать клип на песню Фрайлехона Эрнесто Переса, и тысячи пользователей начали слушать песню, которую для многих невозможно забыть.

Фрайлехон Эрнесто Перес заставил людей перестать говорить о «тире» Residente J. Balvin, чтобы послушать песню, в которой говорится об охране окружающей среды, сохранении воды и важности монахов на болотах.

То, что начиналось как детская программа, в последние дни стало массовым интернет-феноменом, и социальные сети быстро распространили песню Фрайлехона Эрнесто Переса. Все больше и больше людей привлекают персонаж и его послание, которое учит заботиться о планете.

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«Здравствуйте, меня зовут Фрайлехон Эрнесто Перес, я пришел поприветствовать вас, вы меня не знаете, но я знаю, я ваш друг, ваш друг Фрайлехон», - говорится в песне, которая становится все более вирусной и имеет липкую мелодию.

Что многие не знают или до сих пор не знают, так это то, что Фрайлехон Эрнесто Перес - персонаж сериала «Волшебные сказки» Сеньяла Колумбии и продюсерской компании «Пиранья». Этот сериал вышел в 2018 году и уже состоит из двух сезонов, и, согласно сообщениям, над третьим уже ведется работа. Одна из его целей — объяснить детям важность заботы о воде и о том, что они могут сделать, чтобы помочь им в выполнении этой миссии.

Эрнесто Перес может создавать воду и контролировать ее, а также видит, что происходит в мире, как она загрязняется и влияет на окружающую среду. Он супергерой, который сопровождает мальчика Миро в каждом приключении.

Карлос Андрес Корреа был тем, кто написал песню, популярную в социальных сетях, а также озвучивает Эрнесто Переса. Важно отметить, что песня была в эфире более пяти лет, но только до последних нескольких недель она стала вирусной. Корреа заверил, что Фрайлехону 150 лет, но он все еще ребенок, а его отец, которому уже 800 лет, уже взрослый.

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«Детские звуки колокольчиков, маракасов, ксилофона и других инструментов, используемых в дошкольном возрасте, создают наибольшую память у детей. Мы не игнорируем рок, потому что знаем, что есть родители-рокеры, но должен быть очень острый инструмент, который нравится детям, потому что, согласно исследованиям, эти тона легче запоминаются в них», - сказал Карлос Андрес Корреа для RTVC.

Cuentitos Mágicos — серия короткометражных фильмов продолжительностью в пять минут, в которых рассказывается о важности заботы об окружающей среде. Продюсерская команда выпустила более 150 песен, которые учат детей выполнять различные задания, в том числе, как вести себя, когда приходит брат или Рождество.

Фрайледжоны являются видами, находящимися под угрозой исчезновения, и они имеют жизненно важное значение для защиты водных ресурсов страны. Фактически, недавно на болоте Оцета в Бояке был обнаружен новый вид монахов, который называется Espeletia Ocetana, и, по данным Института Гумбольдта, это один из 91 видов, обитающих в стране. Во всем мире их насчитывается 139.

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