Бывшие солдаты и полицейские были опознаны в ячейке картеля Синалоа в Нуэво-Леон

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 27SEPTIEMBRE2016.- Una explosión en un negocio de San Pedro, Nuevo León por acumulación de gas, dejó al menos cuatro lesionados y daños en un veintena de locales y al menos quince automóviles. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Власти Нуэво-Леона признали, что картель Синалоа проникл в силы безопасности, и среди 22 арестованных в одной из партий были идентифицированы активные агенты Гражданских сил, но есть и бывшие агенты мексиканской армии и флота (Семар).

Альдо Фаши, государственный секретарь безопасности, заверил, что преступная группа расширилась среди агентств, ответственных за охрану порядка, но свела к минимуму эти операции, потому что принимаются меры по их обнаружению.

Местные СМИ уже объявили, что у арестованных в ночь с 1 марта на часть 3 марта был даже один активный элемент государственного агентства и два принадлежащих ему, известные как Гражданские силы. Однако чиновник подтвердил, что бывшие солдаты также действовали.

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