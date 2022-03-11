Бывший президент Сальвадора Кристиани арестован за резню иезуитов

Сан-Сальвадор, 11 марта Мирный суд Сальвадора вынес постановление об аресте бывшего президента Альфредо Кристиани (1989-1994 годы) в пятницу за массовое убийство шести отцов-иезуитов, пять из которых испанцы, и две женщины в 1989 году в ходе гражданской войны (1980-1992 годы). Судья Терсеро де Пас в Сан-Сальвадоре принял решение об этой мере в связи с отсутствием Кристиани на первоначальном слушании, которое началось в четверг, и из-за отсутствия юридического представительства, назначенного бывшим президентом Сальвадора. «Мне ничего не осталось, кроме как вынести постановление об аресте», - сказал судья, когда огласил постановление, в котором он также распорядился, чтобы процесс над Кристиани перешел к расследованию. Местонахождение Кристиани, подписавшего мир в 1992 году и пришедшего к власти под знаменем Националистического республиканского альянса (Арена), в настоящее время неизвестно. Установлено, что 13 человек несут интеллектуальную ответственность за массовое убийство верующих, двое из которых умерли, а судебное разбирательство против них было прекращено. Ранним утром 16 ноября 1989 года, в разгар крупнейшего партизанского наступления, зафиксированного во время гражданской войны в Сальвадоре, командование элитной армии казнило религиозного и двух женщин в кампусе Центральноамериканского университета (УЦА). Отмена закона об амнистии в 1993 году конституционным постановлением в 2016 году позволила мировому суду в 2017 году распорядиться о возобновлении процесса по просьбе УЦА. Несколько апелляций, поданных защитой, задержали начало следственного производства. За это преступление в Сальвадоре заключен только полковник Гильермо Бенавидес, приговоренный к 30 годам тюрьмы в 1991 году, а Национальный высокий суд Испании приговорил бывшего заместителя министра общественной безопасности Инносана Монтано к 133 годам и четырем месяцам тюрьмы в 2020 году. Жертвами стали испанцы Игнасио Эллакурия, Сегундо Монтес, Игнасио Мартин-Баро, Амандо Лопес и Хуан Рамон Морено, а также сальвадорец Хоакин Лопес, работница УЦА Эльба и их 16-летняя дочь Селина Рамос. ШЕФ ч/са/кфа (фото) (видео)