Бывший президент Фрей заявил, что Чили «идет по пути демократии» вместе с Боричем

Сантьяго, Чили, 11 марта Бывший президент Чили Эдуардо Фрей Руис-Тагле (1994-2000) заявил в пятницу, что Чили «идет по пути демократии» за несколько минут до инаугурации президента левого Габриэля Борича. «Я думаю, самое главное, что мы живем демократическим днем, с избранным президентом, который берет на себя сегодня», - сказал он перед входом в чилийский парламент в прибрежном городе Вальпараисо, где состоится церемония смены командования. «С этим Чили идет по пути демократии», - добавил он. Христианский демократ пожелал «наибольших успехов» Боричу, бывшему депутату и бывшему лидеру левых студентов, который освободит консерватора Себастьяна Пиньеру в эту пятницу. «Сегодня мы здесь для Чили и ее развития. Отныне мы должны работать во имя единства Чили и против насилия. Это то, что страны прогрессируют делать», - добавил он. В инаугурации примут участие десятки национальных органов власти и 16 представителей международных делегаций, включая 11 глав правительств или государств. В декабре прошлого года Борис стал самым молодым избранным президентом в истории Чили в возрасте 35 лет и получил наибольшее количество голосов с момента записи. С ее правительством, самым левым со времен Сальвадора Альенде (1970-1973 годы), Чили завершается 30-летним политическим чередованием между двумя крупными традиционными левоцентристскими и правоцентристскими коалициями.