Принудительно стерилизованные японцы выиграли апелляцию на компенсацию

Токио, 11 марта 78-летний японец, который был насильственно стерилизован в подростковом возрасте, сегодня выиграл судебное средство правовой защиты от государства, во втором подобном приговоре признав ответственность правительства. Высокий суд Токио сегодня вынес решение по апелляции, поданной Сабуро Кита, одним из почти 20 000 человек, которые были стерилизованы в Японии в период с 1948 по 1993 год, 16 500 из них без предварительного согласия, в рамках программы, за которую японское правительство публично извинилось и которая в десятках случаев достигла столько же, сколько и суды. Кита, имя, используемое жертвой для сохранения своей личности, был принудительно стерилизован в 1957 году, когда ему было 14 лет, в школе-интернате, где он жил, без объяснения причин и никогда не информировавшись о том, в чем заключается операция. В 2020 году истец проиграл судебное разбирательство, в котором потребовал от государства компенсации, когда суд счел, что 20-летний срок, прошедший с момента его операции, был превышен, но сегодняшнее решение суда подтвердило его правоту. Высокий суд Токио теперь обязал государство выплатить Ките компенсацию в размере 15 миллионов иен (116 000 евро), что составляет половину суммы компенсации, которую он требовал. «Это был долгий печальный и тяжелый путь до сих пор», - сказала сегодня Кита во время выступления со своими адвокатами. Пятничное решение суда было принято после того, как другой высокий суд в Осаке обязал штат выплатить компенсацию трем людям, которые пострадали от инвалидности в результате принудительной стерилизации, которой они подвергались. Кита отметил, что этот приговор «вселил в него некоторый оптимизм» по поводу того, чтобы судьи также приняли ему благоприятное решение. «Я не могла принять или принять то, что произошло со мной 64 года назад, и на этот раз было очень тяжело, но теперь я наконец-то вижу небольшой свет надежды», — говорит заявитель. Сегодняшнее постановление, как и решение суда Осаки, подчеркивает, что государственная программа стерилизации «была основана на дискриминации», а также преследовала «бесчеловечные цели», а также признает ответственность Министерства здравоохранения Японии за содействие стерилизации, пояснила защита Киты. Министерство заявило, что «подробно изучит» содержание приговора и «примет соответствующие меры», сообщает государственная сеть NHK. Японский закон о защите евгеники разрешает стерилизацию инвалидов или наследственных заболеваний, а также проведение абортов с целью предотвращения рождения «неполноценного» потомства. Это постановление, аналогичное тому, которое применялось Германией во время нацизма, Швецией до середины 1970-х годов или некоторыми штатами США почти до 1980-х годов, было отменено в 1996 году и заменено постановлением о защите матерей при абортах. ШЕФ аг-йк/иг