В 11-м свидании Бразилия-РС и «Ювентуд» встретятся друг с другом

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева приезжают на эту встречу после предыдущей ничьей

Бразилия-RS равнялась 1:1 против Сан-Луиса. Это будет ваш шанс вновь обрести победу. Их предыдущие 4 противостояния также завершились вничью.

«Ювентуд» победил Гуарани Баже со счетом 2:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 3 ничьи.

Бразилия-РС и Juventude встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч за 11-й день чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года пройдет на стадионе Бенту Фрейтас.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 2. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Время Brazil-RS и Juventude, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30

Мексика CST и Никарагуа: 13:30

Mexico Most: 12:30

PST в Мексике: 11:30

утра Венесуэла: 15:30

Источник примечания и изображения: DataFactory