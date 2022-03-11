В 11-м свидании Бразилия-РС и «Ювентуд» встретятся друг с другом

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева приезжают на эту встречу после предыдущей ничьей.
Бразилия-RS равнялась 1:1 против Сан-Луиса. Это будет ваш шанс вновь обрести победу. Их предыдущие 4 противостояния также завершились вничью.
«Ювентуд» победил Гуарани Баже со счетом 2:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 3 ничьи.
Бразилия-РС и Juventude встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч за 11-й день чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года пройдет на стадионе Бенту Фрейтас.
Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 2. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.
Время Brazil-RS и Juventude, в зависимости от страны
- Аргентина: 16:30
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30
- Мексика CST и Никарагуа: 13:30
- Mexico Most: 12:30
- PST в Мексике: 11:30 утра
- Венесуэла: 15:30
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