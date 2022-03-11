В 10-м свидании Демократа и Атлетико Минейро встретятся друг с другом

После победы в последнем матче турнира хозяин этого дня будет стремиться сохранить свой моральный дух на высоком уровне. В то время как визит проходит без мотивации после падения.

Democrata не хочет жалеть об очередном падении: 0 к 1 завершил свой матч против Кальденсе. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 2 матча и проиграл 2.

Атлетико Минейро прибывает с чувством ума после победы над Крузейро со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 3 победы и 1 поражение.

Democrata и Atl.Mineiro встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 10 чемпионата Бразилии - Минейро 2022 года, пройдет в Мамудао.

Визит всегда был выше в последних 3 матчах, которые он играл против местной команды на турнире.

Демократическое время и Атлетико Минейро, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30

Мексика CST и Никарагуа: 13:30

Mexico Most: 12:30

PST в Мексике: 11:30

утра Венесуэла: 15:30

Источник примечания и изображения: DataFactory