В 10-м свидании Демократа и Атлетико Минейро встретятся друг с другом

После победы в последнем матче турнира хозяин этого дня будет стремиться сохранить свой моральный дух на высоком уровне. В то время как визит проходит без мотивации после падения.
Democrata не хочет жалеть об очередном падении: 0 к 1 завершил свой матч против Кальденсе. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 2 матча и проиграл 2.
Атлетико Минейро прибывает с чувством ума после победы над Крузейро со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 3 победы и 1 поражение.
Democrata и Atl.Mineiro встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 10 чемпионата Бразилии - Минейро 2022 года, пройдет в Мамудао.
Визит всегда был выше в последних 3 матчах, которые он играл против местной команды на турнире.
Демократическое время и Атлетико Минейро, в зависимости от страны
- Аргентина: 16:30
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30
- Мексика CST и Никарагуа: 13:30
- Mexico Most: 12:30
- PST в Мексике: 11:30 утра
- Венесуэла: 15:30
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