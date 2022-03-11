Для Путина речь идет не о политике или земле в Украине, а о чем-то другом

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with government members via a video link in Moscow, Russia March 10, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Карл фон Клаузевиц заявил, что война — это продолжение политики другими средствами. Вторжение России в Украину является продолжением политики идентичности другими средствами.

Не знаю, как вы, но труды экспертов по обычным международным отношениям не очень помогли мне понять, в чем заключается весь этот кризис. Но труды экспертов в области социальной психологии были чрезвычайно полезны для меня.

Это потому, что Владимир Путин не является обычным политиком великой державы. Он принципиально является предпринимателем по идентификации . Его единственным достижением стало то, чтобы помочь россиянам оправиться от психических травм - последствий Советского Союза - и дать им коллективную идентичность, чтобы они могли чувствовать, что они имеют значение, что их жизнь имеет достоинство.

Война в Украине в первую очередь связана не с землей, а с статусом . Путин вторгся, чтобы русские вновь почувствовали, что они великая нация и чтобы сам Путин почувствовал, что он всемирная историческая фигура по образцу Петра Великого.

Возможно, нам следует рассматривать это вторжение как бешеную форму политики идентичности. Путин потратил годы на разжигание неприязни России по отношению к Западу. Он ложно утверждал, что русскоязычные люди подвергаются широкомасштабному нападению в Украине. Он использует инструменты войны в попытке заставить русских гордиться своей групповой идентичностью.

Советский Союз был беспорядочной тиранией, но, как пишет Гульназ Шарафутдинова в своей книге «Красное зеркало», советская история и риторика давали россиянам ощущение, что они «живут в стране, которая во многом уникальна и превосходит остальной мир». Участвуя в этом более крупном советском проекте, люди могли почувствовать свою личную значимость.

Конец Советского Союза можно было рассматривать как освобождение, возможность построить новую и большую Россию. Но Путин решил рассматривать это как катастрофическую потерю, которая породила ощущение беспомощности и разрушенную идентичность. Кто мы теперь? Разве мы больше не значим?

Как и политики идентичности во всем мире, Путин превратил этот кризис идентичности в историю унижения . Он скрывал любые зарождающиеся чувства стыда и неполноценности, заявив: Мы — невинные жертвы. Они — Америка, жители Запада, крутые ребята из Давоса — сделали это с нами. Как и другие политики идентичности по всему миру, он пропагандировал статусную обиду, чтобы успокоить раны травмы, опасения неполноценности .

В первые годы своего правления он перестроил русскую идентичность. Он вернул себе часть советского наследия как то, чем можно гордиться. Прежде всего, его видение русской идентичности вращалось вокруг него самого. Выступая в качестве влиятельной фигуры на мировой арене, Путин может заставить россиян гордиться собой и стать частью чего-то большого. Вячеслав Володин, тогдашний заместитель главы аппарата Кремля, уловил менталитет режима в 2014 году: «Сегодня нет России без Путина».

Эта великая стратегия, казалось, была полностью оправдана в том году успешным вторжением в Крым. Вернув себе эти земли, Россия может вновь стать великой державой. Все чаще Путин изображал себя не только национальным лидером, но и лидером цивилизации, возглавляя силы традиционной морали против нравственного разврата Запада .

Но теперь все вышло из-под контроля. Политика идентичности Путина настолько опасна, потому что она настолько самовлюблена. Подобно тому, как отдельные нарциссисты кажутся раздутыми эгоистичными, но на самом деле они неуверенные души, пытающиеся скрыть свою хрупкость, нарциссические нации и группы, которые выставляют напоказ свою власть, часто преследуются страхом собственной слабости . Нарциссисты жаждут признания, но им никогда не хватает. Нарциссисты жаждут психической безопасности, но они действуют саморазрушающе, гарантируя, что на них часто нападают .

Идентичность Путина и российская идентичность в настоящее время неразделимы. Вопрос на триллион рублей: как парень, который всю жизнь боролся с чувствами стыда и унижения, реагирует, когда большая часть мира справедливо стыдит и унижает его? Как реагирует парень, который всю жизнь пытается казаться могущественным и дальновидным, когда он кажется все более слабым и недальновидным?

Я полагаю, что, по крайней мере, на некоторое время Путин может вернуться к известному русскому повествованию о «осажденной крепости»: Запад всегда преследует нас. В конце концов, мы всегда выигрываем.

Появились признаки того, что Путин, возможно, захочет договориться о каком-то компромиссе и уйти из Украины, но это будет шоком. Это уничтожит раздутую и хрупкую личную и национальную идентичность, которую она выстраивала все эти годы. Люди, как правило, не идут на компромисс, когда на карту поставлена их личность.

Я боюсь, что Путин знает только один способ борьбы с унижением: обвинять других и нападать на них. Пару лет назад мой коллега Томас Л. Фридман написал ясновидящую колонку о политике унижения, в которой процитировал Нельсона Манделу: «Нет никого опаснее того, кого унизили».

Путин добивался этого унижения для себя и для своей страны . Говоря как человек, который глубоко восхищается русской культурой, я считаю большим преступлением то, что страна, у которой так много путей к достоинству и величию, выбрала путь, который так жестоко ведет к деградации.

(С) Нью-Йорк Таймс. -

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