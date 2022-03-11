Мошенничество в системе общественного здравоохранения Флориды признает себя виновным

Майами, 11 марта В эту пятницу мужчина, проживающий в Майами, признал себя виновным в получении взяток в размере более 800 000 долларов в обмен на направление бенефициаров системы общественного здравоохранения (Medicare) в 5 центров медицинских услуг, в которых пациенты не нуждались или никогда не получали, сообщает Об этом сообщается в Южном округе Флориды. 71-летний Эрнесто Эспиноса признал себя виновным по одному пункту обвинения в публичном «сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения», известном как Medicare, говорится в заявлении обвинения. Согласно судебным документам, с января 2010 года по июнь 2015 года Эспиноза и его сообщники «платили взятки» бенефициарам Medicare, чтобы «завербовать их и направить в агентства здравоохранения». Эспиноза также «обучил бенефициаров» Medicare, которые не нуждались в этих медицинских услугах на дому, о том, что говорить, чтобы получить рецепты в медицинских центрах. В обмен на направление этих бенефициаров «Эспиноза запрашивала и получала взятки от медицинских учреждений». Обвинение объясняет, что «Эспиноза и местные агентства здравоохранения пытались замаскировать эти взятки» через фиктивные компании, контролируемые Эспинозой. Затем агентства по охране здоровья на дому подали в Medicare ложные и мошеннические иски о «услугах, которые не были необходимы с медицинской точки зрения» и которые обычно «даже не предоставлялись». В результате этого мошенничества Эспиноза и его сообщники заставили программу Medicare произвести выплаты примерно в 870 тысяч долларов за ложные претензии, из которых первые заработали около 630 000 долларов. Слушание по приговору назначено на 24 мая, а Эспинозе грозит до 10 лет тюрьмы. ШЕФ эми/ар