Пожары на востоке Южной Кореи уже стали самыми страшными в истории страны

Сеул, 11 марта Пожары, которые в течение недели сжигают горные районы восточного склона Южной Кореи, уже являются самыми сильными в истории страны: почти 24 000 гектаров обуглились, сообщило сегодня правительство. Пожар, который начался в восточном прибрежном городе Ульджин, в 330 километрах к юго-востоку от Сеула, в прошлую пятницу и распространился на соседние муниципалитеты, остается активным и сегодня восьмой день. По оценкам Штаба по стихийным бедствиям и мерам безопасности, с тех пор сгорело около 23 993 гектаров леса (что эквивалентно примерно 33 000 футбольных полей), что является самым серьезным пожаром в стране с момента регистрации данных. Таким образом, этот пожар уже хуже, чем в 2000 году, который за девять дней сгорел 23 794 гектара в этом же регионе и на сегодняшний день был самым разрушительным пожаром с момента начала сбора данных в 1986 году. Более 1600 военнослужащих и 372 пожарные машины все еще пытаются подавить пламя, а 88 вертолетов, как ожидается, вмешаются в сегодняшние операции. Больше всего пострадал город Ульджин, где начался пожар и сгорело более 18 000 гектаров, за ним следуют другие города, такие как Самчхок, Каннын или Донхэ. Пожары не оставили погибших, но почти 650 зданий, включая 358 домов, были повреждены, и около 390 человек по-прежнему эвакуированы.