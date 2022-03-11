Финальный отрезок премьеры «Moon Knight»: новый превью, постеры персонажей и все детали сериала

Менее чем за месяц до премьеры Moon Knight, грядущего сериала от Marvel Studios и Disney+, платформа решила выпустить новый тизер с некоторыми комментариями главных героев относительно глубины истории и общих тем сериала. В главных ролях Оскар Айзек и Итан Хоук постановка станет первой, в которой персонаж с нуля станет главным героем сериала MCU.

Описание персонажа Итана Хоука является последователем египетского бога Аммита, известного как пожиратель мертвых. Его зовут Артур Хэрроу и у нас, наконец, есть первые слова о том, каким был бы злодей: «Каждый аспект этого шоу - двойственность, и мы изменили парадигму». В комиксах Артур Хэрроу — известный научный гений, который работает над теорией боли, и на некоторых этапах истории это становится видением в голове Марка Спектора.

Новый плакат для фильма «Лунный рыцарь». (Кредит: Дисней +)

Сериал рассказывает о Стивене Гранте, воспитанном сотруднике сувенирного магазина, который страдает от отключений и воспоминаний о другой жизни. Стивен обнаруживает, что у него диссоциативное расстройство личности, и он делит тело с наемником Марком Спектором. Когда враги Стивена/Марка сближаются с ними, они должны ориентироваться в своей сложной идентичности, погружаясь в смертельную тайну среди могущественных богов Египта», — говорится в резюме.

«Сериал вполне соответствует психологическому ужасу незнания происходящего и медленному раскрытию правды... Удивительно, что в мозге есть механизм выживания, такой способ выживания. В очень юном возрасте, если вы переживаете ужасные травмы и жестокое обращение, одна вещь, которая может случиться, это то, что мозг распадается на альтернативную личность, которая понятия не имеет, что происходит. В противном случае вы умрете, потому что это ужасно», — заявил Оскар Айзек в интервью USA Today.

В постановке выступят Оскар Айзек и Итан Хоук. (Дисней)

Менее чем за три недели до первого эпизода Caballero Luna Оскар Айзек также дал понять, что фантастика очень серьезно отнесется к психическому здоровью своего главного героя в сюжете. Он добавил: «Это исследование реального и законного характера. Наша работа заключалась в том, чтобы поставить увеличительное стекло на вещи, которые имеют самый драматический сок, и, в конечном счете, мы всегда хотели очень серьезно относиться к аспекту психического здоровья». Со своей стороны, Кевин Фейдж, лидер Marvel Studios, подтвердил, что программа будет стремиться адекватно исследовать этого героя с диссоциативным расстройством идентичности.

Оригинальный сериал Disney+ будет состоять из шести эпизодов, которые появятся на платформе с 30 марта следующего года.

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